WEF признает Midea Group первопроходцем 4-й промышленной революции

Global Lighthouse Network — это сообщество производственных объектов и производственно-сбытовых цепей, являющихся мировыми лидерами в области внедрения и интеграции передовых технологий четвертой промышленной революции (4IR). В общей сложности компания Midea Group владеет 4 заводами WEF Lighthouse, на которые приходится относительно высокая доля доходов группы.

«Наш завод в одно и то же время производил продукцию высокого и среднего сегментов, и наше производство сталкивалось с очень серьезными проблемами», — комментирует генеральный директор завода Midea Jingzhou Ли Чжэнь (Li Zhen). «Это было очень неэффективно с точки зрения традиционного способа производства, и нам было трудно удовлетворять потребности наших потребителей в срок».

Благодаря реализации мер по переходу на цифровые и интеллектуальные технологии завод Midea Jingzhou Lighthouse внедрил гибкую систему автоматизации. Технология «Интернет вещей» (loT) и искусственный интеллект, реализующие более 2000 инициатив по переходу на цифровые технологии, повысили производительность труда на 52%, сократили время производственного цикла на 25%, уровень брака на 53% и энергопотребление на единицу на 20%.

Завод по производству стиральных машин Midea в Хэфэй также стал свидетелем аналогичной революции. Количество единиц учета запасов превышает 1100, а годовой объем производства и продаж Midea Hefei также находится на высоких отметках. «Переход на цифровые технологии инициировал трансформацию всего нашего бизнес-процесса, модели и позволил повысить эффективность», — заявил генеральный директор завода Чжан Чжиминь (Zhimin).

Ориентируясь на отечественные сегменты высококачественной продукции и расширение зарубежного рынка, завод Midea Hefei Advanced 4IR Lighthouse широко внедряет технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей в рамках комплексных производственно-сбытовых цепей для обеспечения более быстрого реагирования и более эффективной цепочки поставок, что приводит к сокращению времени выполнения заказа на 56%, сокращению количества дефектов в отчетах клиентов на 36% и повышению производительности труда на 45%. Кроме того, эти технологии помогают достичь цели, заключающейся в достижении пика углеродных выбросов в 2025 году и углеродной нейтральности к 2040 году.

«В будущем компания Midea Group продолжит увеличивать инвестиции в цифровые технологии, Интернет вещей, глобальные прорывы и технологическое лидерство, а также инвестировать в новые новейшие технологии», — заявил Симон Чжан (Simon Zhang), директор Midea Group.

О компании Midea Group Co., Ltd.

На протяжении 54 лет, прошедших с момента ее основания, компания Midea Group идет по пути реализации концепции «Внедрение великих инноваций в жизнь», в основе которой лежит идея изменения жизни к лучшему через использование технических достижений. Сегодня группа компаний Midea представляет собой научно-технический конгломерат, занимающийся производством умных домов, разработкой промышленных и строительных технологий, робототехникой, автоматизацией и цифровыми инновациями. Компания насчитывает 35 научно-исследовательских центров и 35 крупных производственных баз по всему миру. За последние пять лет ее инвестиции в исследования и разработки составили около 45 млрд юаней. Продуктами и услугами Midea Group пользуются около 500 миллионов потребителей более чем в 200 странах.

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SOURCE Midea Group