WEF už po tretíkrát oceňuje Midea Group ako priekopníka v 4. priemyselnej revolúcii, pričom 2 nové výrobné závody Midea sa v roku 2022 pripojili k platforme Global Lighthouse Network

„Náš závod vyrábal súčasne produkty vyššej a strednej triedy a naša produkcia čelila veľmi veľkej výzve," povedal Li Zhen, generálny riaditeľ závodu Midea Jingzhou. „Pri tradičnom spôsobe výroby to bolo veľmi neefektívne a bolo ťažké včas uspokojiť potreby našich spotrebiteľov."

Implementáciou digitálnych a inteligentných transformačných opatrení prijal závod Midea Jingzhou lighthouse flexibilnú automatizáciu. Internet vecí (loT) a umelá inteligencia s viac ako 2 000 iniciatívami v oblasti digitálnej transformácie zvýšili produktivitu práce o 52 % a skrátili dobu prípravy výroby o 25 %, poruchovosť o 53 % a spotrebu energie na jednotku o 20 %.

Závod na práčky Midea v Che-fej bol tiež svedkom podobnej revolúcie. Počet výrobkov SKU presahuje 1 100 a v popredí je tiež ročný objem výroby a predaja závodu Midea Che-fej. „Digitalizácia podnietila transformáciu celého nášho obchodného procesu, modelu a zvýšila efektivitu," povedal Zhang Zhimin, generálny riaditeľ továrne.

Závod Midea Hefei Advanced 4IR Lighthouse, zameriavajúci sa na domáce segmenty špičkových produktov a expanziu na zahraničný trh, vo veľkej miere nasadzuje umelú inteligenciu a technológie loT naprieč celým hodnotovým reťazcom, aby vytvoril rýchlejšiu odozvu a efektívnejší dodávateľský reťazec, čím sa dosiahne skrátenie doby prípravy o 56 %, zníženie miery nahlasovania chýb od zákazníkov o 36 % a zvýšenie produktivity práce o 45 %. Pomáha tiež splniť cieľ dosiahnutia maximálnych emisií uhlíka v roku 2025 a úplne nulové emisie v roku 2040.

„V budúcnosti bude Midea Group pokračovať vo zvyšovaní investícií do digitalizácie, internetu vecí, globálnych objavov a technologického vedenia a investovať do nových špičkových technológií," povedal Simon Zhang, riaditeľ IT spoločnosti Midea Group.

O Midea Group Co., Ltd.

Midea Group, s víziou „uvádzania skvelých inovácií do života", už 54 rokov od svojho založenia presadzuje filozofiu vytvárania lepšieho života s technológiami. Dnes sa spoločnosť Midea vyvinula na sci-tech konglomerát, ktorý sa špecializuje na podnikanie v oblasti inteligentných domácností, priemyselné technológie, stavebné technológie, robotiku a automatizáciu a podnikanie v oblasti digitálnych inovácií. Za posledných päť rokov sa investovalo takmer 45 miliárd RMB do výskumu a vývoja, s 35 centrami výskumu a vývoja a 35 hlavnými výrobnými základňami na svete. Naše produkty a služby prinášajú výhody približne 500 miliónom spotrebiteľov vo viac ako 200 krajinách/regiónoch.

