Wegweisendes Licht im globalen Geschäft von Hisense: Dr. Lan Lin als „Economic Person of the Year 2022" geehrt

QINGDAO, China, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 4. Januar veröffentlichte China Newsweek, eine der bekanntesten chinesischen Zeitschriften, ihre Liste der Influential Persons of the Year 2022. Dr. Lan Lin, Vorsitzender der Hisense Group, wurde als „Economic Person of the Year 2022" für seinen Beitrag zum internationalen Geschäft von Hisense geehrt. Diese jährliche Liste, die von China Newsweek am Ende jedes Jahres veröffentlicht wird, soll Menschen ehren, die sich in ihren Berufen hervorgetan haben, und ihre Bemühungen um das soziale Wachstum und die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft würdigen.