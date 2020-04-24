為抗擊新冠病毒，豐田面向受疫情影響最嚴重的社區推出社區服務公告短片

德克薩斯州普萊諾2020年4月24日 /美通社/ -- 隨著新冠肺炎疫情持續影響著從鄉鎮到城市的數百萬美國人的生活，豐田汽車北美公司（Toyota Motor North America，簡稱TMNA）製作了社區服務公告(CSA)短片，向美國各地受疫情影響最嚴重的非裔美國人和西班牙裔社區宣傳相關信息和提供可靠消息。

CSA短片名為#UsAgainstCOVID，包括Anthony Anderson、Cedric The Entertainer、Lupita Infante在內的多位知名非裔美國人和西班牙裔名人參與了短片錄製，該活動旨在幫助這些受疫情影響的社區瞭解病毒相關風險，分享如何避免感染新冠病毒的措施，並引導他們瀏覽美國疾病控制與預防中心(CDC)網站來獲取更多信息。

TMNA製造與企業資源部行政總監Chris Reynolds表示：「為了回饋我們業務所在的美國社區，我們與高調名人合作，向受疫情影響極為嚴重的有色人種社區傳達重要的預防信息。我們迅速採取行動，製作了CSA短片，並希望短片內容能夠對受疫情影響最嚴重的社區產生積極影響。我們相互扶持，並且必須共同努力，恢復全民健康，無論我們身處何處。」

在BET昨晚播出的拯救我們自己(S.O.S.)：BET新冠肺炎救助基金活動上，CSA短片首次亮相其社交頻道，並將在5月6日之前繼續在Facebook、Instagram、YouTube等數碼頻道上播出。CSA短片包括60秒和30秒的英語和西班牙語短片。

根據CDC發佈的數據，患上新冠肺炎的非裔美國人的住院率高於白人。多個州也公佈了他們自己的數據，這些數據顯示非裔美國人的新冠肺炎死亡率極高。在一些主要城市，西班牙裔的新冠肺炎平均患病率比任何其他族裔都要高。

[來源： https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/minority-communities-covid-19.html ]

欲瞭解CDC有關如何保護自己及他人的指導建議，請瀏覽CDC網站：https://www.cdc.gov/coronavirus

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60多年來，豐田(NYSE:TM)一直是美國和北美文化結構的一部分，致力於透過豐田和雷克薩斯品牌，推動可持續的新一代出行服務。在此期間，豐田構建了一個巨大的價值鏈，我們的團隊參與了北美4000多萬輛汽車和貨櫃車的世界級設計、工程和裝配工作，我們在該地區設有14座製造廠，加上阿拉巴馬州合資廠，一共15座製造廠（其中10座位於美國），並且直接雇傭了47000名員工（包括36000多名美國員工）。我們的1800家北美經銷商（包括近1500家美國經銷商）2019年出售了270萬輛汽車和貨櫃車（美國銷量為240萬輛）。

透過「開啟你的不可能」(Start Your Impossible)活動，豐田強調了如何與社區、民間、學術和政府組織合作，共同解決我們社會所面臨的最緊迫的出行挑戰。我們相信，當人們可以自由出行時，一切皆有可能。有關豐田的詳情，請瀏覽 www.toyotanewsroom.com 。

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