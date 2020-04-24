为抗击新冠病毒，丰田面向受疫情影响最严重的社区推出社区服务公告视频

得克萨斯州普莱诺2020年4月24日 /美通社/ -- 随着新冠肺炎疫情持续影响着从乡镇到城市的数百万美国人的生活，丰田汽车北美公司（Toyota Motor North America，简称TMNA）制作了社区服务公告(CSA)视频，向美国各地受疫情影响最严重的非裔美国人和西班牙裔社区宣传相关信息和提供可靠消息。

CSA视频名为#UsAgainstCOVID，包括安东尼-安德森(Anthony Anderson)、塞德里克-凯尔斯(Cedric The Entertainer)、Lupita Infante在内的多位知名非裔美国人和西班牙裔名人参与了视频录制，该活动旨在帮助这些受疫情影响的社区了解病毒相关风险，分享如何避免感染新冠病毒的措施，并引导他们访问美国疾病控制与预防中心(CDC)网站来获取更多信息。

TMNA制造与企业资源部首席行政官Chris Reynolds表示：“为了回馈我们业务所在的美国社区，我们与高调名人合作，向受疫情影响极为严重的有色人种社区传达重要的预防信息。我们迅速采取行动，制作了CSA视频，并希望视频内容能够对受疫情影响最严重的社区产生积极影响。我们相互扶持，并且必须共同努力，恢复全民健康，无论我们身处何处。”

在BET昨晚播出的拯救我们自己(S.O.S.)：BET新冠肺炎救助基金活动上，CSA视频首次亮相其社交频道，并将在5月6日之前继续在Facebook、Instagram、YouTube等数字频道上播出。CSA视频包括60秒和30秒的英语和西班牙语视频。

根据CDC发布的数据，患上新冠肺炎的非裔美国人的住院率高于白人。多个州也公布了他们自己的数据，这些数据显示非裔美国人的新冠肺炎死亡率极高。在一些主要城市，西班牙裔的新冠肺炎平均患病率比任何其他族裔都要高。

[来源： https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/minority-communities-covid-19.html ]

欲了解CDC有关如何保护自己及他人的指导建议，请访问CDC网站：https://www.cdc.gov/coronavirus

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