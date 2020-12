Weir Group faz parceria estratégica com Microland para implementar seu programa de transformação de infraestrutura digital de ponta a ponta

BENGALURU, Índia, ATLANTA e LONDRES, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Microland, uma empresa global de transformação digital anunciou hoje que foi escolhida pelo Weir Group ("Weir"), uma empresa global de engenharia com sede em Glasgow, Escócia, como um parceiro-chave para oferecer suporte ao desenvolvimento e execução de seu roteiro digital. Na primeira fase do programa estratégico, a Microland estruturou uma instalação dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer suporte ao gerenciamento da rede global LAN e WAN da Weir, e da infraestrutura de computação e segurança cibernética.

"Estamos muito satisfeitos porque o Weir Group escolheu a Microland como um parceiro-chave para apoiar sua visão de ser a empresa de engenharia mais admirada nos mercados em que atua. A Microland é líder neste segmento há mais de três décadas, oferecendo serviços estáveis e confiáveis a nossos clientes. A vasta experiência, aliada ao nosso foco em "Making Digital Happen", nos capacita a apoiar o Weir em suas demandas de transformação de TI", disse Ashish Mahadwar, presidente da Microland.

O Weir Group PLC é uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Com centros de pesquisa e instalação de manufatura em todo o mundo, eles projetam e produzem uma série de soluções especialmente concebidas para aplicações de alto consumo, todas elas apoiadas por uma incomparável rede de serviços global. Diante da criticidade da missão das soluções da empresa para seus clientes, era importante para a Weir escolher o parceiro ideal que atendesse às suas necessidades de transformação digital.

Analisando a parceria, Garry Fingland, CIO do Weir Group disse: "Emface do ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, é primordial que trabalhemos com parceiros que possam respaldar e aprimorar nossa jornada de transformação de TI. O compromisso da Microland com o "Making Digital Happen" e suas comprovadas capacidades de execução nos impressionaram. Sua experiência em tecnologia e excelência de serviço já nos ajudaram a oferecer eficiência, efetividade e segurança robusta em nossa infraestrutura central, proporcionando as bases essenciais para oferecer uma transformação digital completa. A Microland honrou seu compromisso na primeira fase do programa, implementando o centro de operações digitais em um prazo recorde de 45 dias e realizando a transição de maneira fácil e profissional."

Há 31 anos, como pioneira na transformação da infraestrutura de TI, a Microland tem capacitado empresas grandes e pequenas a aproveitar sua infraestrutura de tecnologia para obter vantagens competitivas. Diante de um mundo afetado pela pandemia, a Microland aperfeiçoou sua habilidade de oferecer novas soluções digitais agnósticas de tecnologia para atender às necessidades do "novo normal". Apresentando recursos de solução em AIOps, IIoT e automação, a Microland tem ajudado vários de seus clientes a se tornarem um negócio digital, impulsionando as transformações e adoção de tecnologias de última geração.

Karthikeyan Krishnan, vice-presidente sênior da Microland na região da Europa, Oriente Médio e África acrescentou: "Intensificamos o relacionamento com o Weir Group durante a pandemia da COVID e, uma vez que a pandemia precipitou a necessidade de transformação rápida, assumimos a responsabilidade de ir além das demandas de nosso cliente. A intensificação do relacionamento entre Weir e Microland é um prêmio à nossa capacidade de cumprir prazos extremamente curtos. Isso tem sido possível graças à crença principal da Microland e ao sistema de valores centrado no cliente, adotado por todos os membros de equipes da Microland."

Sobre a Microland

O fornecimento digital e "Making Digital Happen" da Microland permite que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Ficou ainda mais fácil as empresas adotarem a infraestrutura NextGen Digital. Isso é possível com a nossa experiência em nuvem e central de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial, assegurando que a adoção seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está possibilitando que as empresas entrem na era digital com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes. Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de fornecimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Sobre o Weir Group

Fundado em 1871, o Weir Group PLC é uma empresa de tecnologia de mineração premium, com o propósito de tornar as operações dos clientes mais sustentáveis e eficientes. O Weir Group está posicionado de forma ideal para aproveitar as tendências estruturais que respaldam a demanda de longo prazo por sua tecnologia, incluindo a necessidade de mais metais essenciais para dar suporte às mudanças demográficas e a eletrificação de energia e transporte. A tecnologia cuidadosamente desenvolvida pela empresa permite que estes recursos críticos sejam produzidos utilizando menos energia, água e resíduos e isso diminui o custo total de titularidade para os clientes. O Weir Group tem cerca de 13.000 funcionários em mais de 50 países e está listado na Bolsa de Valores de Londres desde 1946.

