Weiteres Megawatt-Projekt von Hengtong zur Energiespeicherung ans Netz angeschlossen

SUZHOU, China, 23. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Bei einem von Jiangsu Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd. in Auftrag gegebenes Energiespeicherprojekt mit einer Kapazität von 8 MWh ist die Rückleistungsübertragung geglückt und es konnte gleich beim ersten Versuch erfolgreich an das Netz angeschlossen werden.