Wella Company amplifie sa croissance avec l'acquisition de Briogeo, une société indépendante de soins capillaires à croissance rapide, spécialisée dans les produits de soins capillaires éco-éthiques et naturels

« L'acquisition de Briogeo marque la première expansion du portefeuille de Wella Company en tant qu'entité indépendante. Les produits de soins capillaires naturels, éco-éthiques et à forte croissance de Briogeo complètent notre portefeuille capillaire existant ainsi que nos offres durables et alimenteront notre dynamique de croissance dans la catégorie des cheveux, qui est aujourd'hui le segment de la beauté qui connaît la plus forte croissance », a déclaré Annie Young-Scrivner, directrice générale de Wella Company. « Je suis fière de la croissance que notre entreprise a réalisée jusqu'à présent en seulement 17 mois et nous avons trouvé en Briogeo un partenaire vraiment unique et complémentaire. Briogeo a été à l'avant-garde de la révolution en matière de soins capillaires propres et naturels depuis la création de l'entreprise en 2013, et son ascension n'a été rien de moins que remarquable. Ensemble, nous allons encore élargir notre offre de produits durables, étendre notre empreinte dans le commerce de détail haut de gamme et porter l'impact commercial et social à de nouveaux niveaux », a déclaré Young-Scrivner.

Sous la direction de sa fondatrice et présidente-directrice générale, Nancy Twine, Briogeo a révolutionné les soins capillaires propres et naturels, en proposant des produits et des solutions efficaces pour tous les types et textures de cheveux, tous les besoins capillaires, toutes les ethnies, tous les milieux et tous les individus. Briogeo a connu une croissance rapide depuis sa création et est une entreprise primée, ayant obtenu le prix Allure Best of Beauty chaque année depuis 2018. Twine est reconnue comme l'une des plus éminentes entrepreneuses d'une start-up dans le domaine de la beauté au cours de la dernière décennie et a reçu le prix Entrepreneur's 100 Women of Impact en 2021, le Goldman Sachs Builders + Innovators Award en 2020 et le Cosmetic Executive Women (CEW) Female Founder Award en 2019.

Wella Company entend soutenir Briogeo et sa stratégie visant à exceller à l'avant-garde de la beauté durable. Briogeo est en phase avec l'engagement profond de Wella Company à bâtir une entreprise qui intègre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'ajout du portefeuille de soins capillaires de prestige Briogeo complète les ambitions de Wella Company visant à offrir des produits plus diversifiés pour tous les types de cheveux, tout en développant des produits propres et durables dans l'ensemble de son portefeuille.

« La force de la recherche et du développement, du marketing numérique et des opérations mondiales de Wella Company, ainsi que leur capacité à atteindre les 91 millions de professionnels de la coiffure et de l'onglerie et les adeptes qu'ils servent et accompagnent, permettront à notre marque Briogeo de passer au niveau supérieur », a déclaré Nancy Twine, PDG de Briogeo. « Ce partenariat stratégique est important pour les deux parties, et il est parfaitement compatible en termes d'ambition, de philosophie et de culture. Nous avons trouvé en Wella Company un partenaire qui s'est engagé à aider notre entreprise et nos employés à progresser. Nous sommes ravis d'accélérer notre expansion et notre innovation, en séduisant plus de gens dans plus de pays et par le biais de canaux de distribution plus larges ».

L'histoire de Wella Company en matière de leadership féminin est unique, grâce à plusieurs femmes fondatrices d'entreprises, dont Suzi Weiss-Fischmann, cofondatrice d'O·P·I, Eva Graham, fondatrice de Nioxin, et Geri Cusenza, cofondatrice de Sebastian Professional. Annie Young-Scrivner et Nancy Twine, de Briogeo, forment un duo féminin issu d'une minorité à la tête d'une entreprise de beauté à forte croissance, un duo qui non seulement renforce la diversité et l'inclusion, mais ouvre également une large voie aux femmes issues de minorités dans le secteur.

Wella Company a retrouvé son statut de société indépendante le 1er décembre 2020 après que des sociétés affiliées de la société d'investissement mondiale KKR aient acquis une participation majoritaire dans la société. Wella Company poursuit son parcours de croissance accélérée pour devenir un leader dans la catégorie des soins capillaires, de l'onglerie et des technologies de beauté sur tous les canaux de distribution : professionnels, distributeurs et commerce électronique. Durant le court mandat de Wella Company, l'entreprise a accéléré sa croissance, enregistrant une progression à deux chiffres par rapport à 2019. L'entreprise gagne du terrain dans toutes les zones géographiques où elle est présente (plus de 100 pays) et dans toutes les régions : Amériques, Asie-Pacifique, EMEA et Brésil.

À propos de Wella Company

Wella Company est une entreprise leader dans le domaine de la beauté, composée d'une famille de marques emblématiques dont Wella Professionals, ghd, O·P·I, Nioxin, Sebastian Professional et Clairol. Chez Wella Company, nous sommes des innovateurs qui souhaitent inspirer les consommateurs et les professionnels de la beauté par le biais de nos marques pour qu'ils puissent être et se sentir vraiment eux-mêmes. Nous nous engageons à développer la meilleure entreprise du secteur de la beauté, où nos plus de 6 000 employés dans plus de 100 pays sont en mesure de se réaliser pleinement au travail. Guidés par les valeurs de notre entreprise et animés par la volonté d'avoir un impact positif sur les personnes grâce à nos produits ainsi que sur notre planète et notre société, nous offrons une croissance durable à toutes les parties prenantes.

Pour plus d'informations sur Wella Company, veuillez consulter www.wellacompany.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de Briogeo

Briogeo a révolutionné les soins capillaires propres et naturels, en proposant des produits et des solutions efficaces pour chaque type et texture de cheveux, chaque besoin capillaire, chaque ethnie, chaque origine et chaque individu. Tous les produits Briogeo sont formulés selon la formule 6-free™ (SANS sulfates agressifs, silicones, parabènes, phtalates, colorants artificiels et DEA) et sont naturellement dérivés du NOVA Complex® exclusif de la marque, un mélange d'huiles naturelles, de vitamines et d'antioxydants. Lancée en 2013 par l'entrepreneuse Nancy Twine, Briogeo est devenue l'une des marques de soins capillaires à la croissance la plus rapide au monde et l'une des plus grandes marques indépendantes détenues par des personnes noires aux États-Unis. Briogeo continue de connaître une croissance fulgurante de ses ventes d'une année sur l'autre, et sa mission est d'inspirer, d'éduquer, de célébrer la diversité et d'aider chaque personne à avoir des cheveux sains.

