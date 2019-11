Weltweit führende AC-Hersteller und innovative Technologieunternehmen wetteifern um den Global Cooling Prize

An der Spitze der Finalistenteams stehen einige der weltweit größten Hersteller von Klimaanlagen, darunter Gree Electric Appliances Inc. aus Zhuhai, Daikin AirConditioning India Pvt. Ltd. sowie Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd., die Start-ups und Unternehmen S&S Design Startup Solution Pvt. Ltd., Transaera Inc, M2 Thermal Solutions and Kraton Corporation und Barocal Ltd. Die ausgewählten Teams präsentieren eine breite Palette innovativer Lösungen für die Kühlung von Wohngebäuden, darunter intelligente hybride Dampfkompressionskühlung, Verdunstungskühlung und Designs für Festkörper-Kühltechnologien.