Weltweit führendes Wellness-Unternehmen iHerb feiert 26-jähriges Bestehen und macht Gesundheits- und Wellnessprodukte einfach und erschwinglich

Die weltgrößte eCommerce-Plattform für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel markiert ein weiteres Jahr kontinuierlicher Expansion mit Sonderangeboten

PASADENA, Kalifornien, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- iHerb, der Ansprechpartner für eine handverlesene Auswahl der besten Gesundheits- und Wellnessprodukte der Welt, ist stolz darauf, sein 26-jähriges Bestehen zu feiern. iHerb wurde 1996 aus der Überzeugung heraus gegründet, dass ein gesundes und ausgewogenes Leben für jedermann bequem und erschwinglich sein sollte. Inzwischen ist das Unternehmen zu einem Team von über 2.400 Mitarbeitern mit 11 Millionen aktiven Kunden in über 185 Ländern angewachsen.

iHerb's 26th Anniversary

Seit über zwei Jahrzehnten ist iHerb bestrebt, kontinuierlich zu wachsen und zu innovieren, basierend auf dem Credo, dass jeder Körper zählt. Die E-Commerce-Plattform iHerb.com bietet den Kunden eine lokalisierte Erfahrung, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, schnell und einfach die besten Wellness-Produkte zu den besten Preisen zu kaufen. Der Shop unterstützt 16 Sprachen, 74 Währungen und 34 lokalisierte Zahlungsoptionen und bietet über 30.000 Produkte in Kategorien wie Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Sport, Körperpflege, Hautpflege, Schönheit, Kinder, Haushalt, Lebensmittel und Haustiere. Mit einer unvergleichlichen internationalen Reichweite und Versandmöglichkeiten in über 185 Länder wird das globale Vertriebsnetz von iHerb von acht klimatisierten weltweiten Abwicklungszentren und Lagerhubs sowie einer hochmodernen Vertriebskette getragen. Dies ermöglicht es der Marke, ihre Produkte direkt an die Verbraucher zu liefern – ohne den Umweg über Drittanbieter – und stets die höchste Qualität und Frische zu gewährleisten.

„In diesem Jahr feiern wir unser 26-jähriges Bestehen. Wir sind dankbar für den Weg, den wir hinter uns haben, und wir sind bestrebt, neue, innovative Wege zu finden, um unseren Kunden die beste Auswahl an hochwertigen Gesundheits- und Wellnessprodukten zum bestmöglichen Preis zu bieten, die bequem direkt an ihre Haustür geliefert werden", so Emun Zabihi, CEO von iHerb. „Wir bei iHerb sind der Meinung, dass jeder Mensch auf der Welt einfachen Zugang zu Produkten haben sollte, die ihm helfen, ein gesundes und optimales Leben zu führen. Unser engagiertes iHerb-Team hat hart daran gearbeitet, unseren Kunden diesen Zugang überall zu ermöglichen."

Zur Feier des 26-jährigen Bestehens von iHerb hat das Unternehmen ein neues Wellness-Quiz eingeführt, das es den Kunden noch einfacher macht, die richtigen Produkte für ihre Gesundheits- und Wellnessziele zu finden.

Die Marke bietet zusätzlich zu ihren regulären wöchentlichen und allgemeinen Werbeaktionen spezielle Jubiläumsangebote in allen Kategorien an, die die Kunden heute auf iHerb.com genießen und mit der Marke feiern können.

Informationen zu iHerb: Wir sind der weltweit größte E-Commerce-Händler für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (VMS) mit einer wachsenden Präsenz in weiteren Bereichen der Gesundheits- und Wellnessbranche. Millionen Kunden in mehr als 185 Ländern vertrauen uns und wir bieten eine handverlesene Auswahl an Marken- und innovativen Produkten von Drittanbietern und proprietären Produkten zum bestmöglichen Preis, die bequem direkt an unsere Kunden geliefert werden. https://www.iherb.com

Kontakt: [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=OAG1ifdZayA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889339/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb