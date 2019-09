Weltweit größter Unterwasser-Erlebnispark Dive Bahrain im Königreich Bahrain eröffnet

MANAMA, Bahrain, 25. September 2019 /PRNewswire/ -- Dive Bahrain, der weltweit größte Unterwasser-Erlebnispark mit einer Fläche von 100.000 m2 und einer versunkenen Boeing 747, steht nun auch Tauchsportlern offen.

Herzstück des sich in unmittelbarer Nähe des Bahrain International Airport gelegenen Parks ist die 70 Meter lange stillgelegte Boeing 747, das größte Flugzeug, das jemals absichtlich versunken wurde. Das Weltklasse-Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA) und dem Supreme Council for Environment (SCE) entwickelt.