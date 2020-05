Weltweite Markteinführung des IgG-/IgM-Schnelltestgeräts von Hangzhou Realy

HANGZHOU, China, 11. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Am 20. April 2020 spendete die Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) eine von Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. hergestellte Ladung von Materialien zur Bekämpfung von Epidemien an Bangladesch, Marokko, Malaysia und Thailand. Mehrere bekannte Persönlichkeiten nahmen an der Veranstaltung teil und hielte Reden, darunter der Präsident der CPAFFC Lin Songtian, der ehemalige Außenminister Li Zhaoxing und seine Frau, vier ausländische Botschafter in China und der berühmte philanthropische Unternehmer Chen Guangbiao.