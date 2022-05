Wemade Connect lance officiellement le jeu P&E mobile « EVERY FARM »

« EVERY FARM » est un jeu mobile dans lequel les utilisateurs cultivent des plantes dans leurs fermes, se livrent à des activités commerciales telles que la cuisine et la vente de nourriture dans des restaurants, et pratiquent le réseautage social avec leurs amis au sein du jeu pour obtenir des jetons dans ce dernier et des jetons Wemix. Wemade Connect a développé le jeu pour permettre aux utilisateurs qui s'engagent dans de telles activités de culture et de finance de pouvoir jouer le rôle principal dans la simulation de gestion d'entreprise. Les utilisateurs peuvent consommer des ingrédients obtenus par des activités financières dans des restaurants pour obtenir des cœurs. Et ces cœurs peuvent être convertis en jetons (jetons Flero), qui peuvent être échangés librement contre des jetons Wemix, un actif virtuel. Les utilisateurs peuvent également vendre des récoltes, des aliments et des boissons de valeur dans le jeu pour interagir avec leurs amis et profiter d'un environnement économique naturel, où ils sont en concurrence avec d'autres utilisateurs pour produire plus de récoltes et de plats plus rapidement.

Ho-dae Lee, PDG de Wemade Connect, explique : « Obtenir le jeton Flero et les actifs virtuels de 'EVERY FARM' est simple. Il suffit d'élaborer des stratégies pour produire et vendre des cultures, des aliments et des boissons de valeur, et d'interagir avec vos amis dans le jeu pour profiter de la simulation de gestion d'entreprise pour gagner des jetons et des actifs virtuels. »

Parallèlement, Wemade Connect organise un événement pour fêter la sortie de « EVERY FARM » jusqu'au 16 juin. Les utilisateurs peuvent recevoir la « [ALS] Vine House » lorsqu'ils atteignent le niveau 10, 50 000 pièces d'or lorsqu'ils atteignent les niveaux 20 et 30, et 100 000 pièces d'or lorsqu'ils atteignent le niveau 40.

Des informations supplémentaires concernant « EVERY FARM » peuvent être obtenues par les canaux suivants.

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.etgnft.everytown

App Store : https://apps.apple.com/app/id1606660575

Facebook : https://www.facebook.com/EVERYFARM-1461133294207479

Twitter : https://twitter.com/everyfarmglobal

Discord : https://discord.com/invite/vJ5dRwWAtn

Telegram : https://t.me/everyfarm

Tiktok : https://www.tiktok.com/@everyfarm_official

Wemade Connect est une entreprise de développement et de publication de jeux avec 90 millions de téléchargements de jeux au total. Depuis le début de l'ère des jeux basés sur la blockchain, Wemade Connect a lancé des jeux de ce type sur sa plateforme blockchain mondiale WEMIX, et la société propose également des jeux non issus de la blockchain dans différents domaines à travers le monde. Wemade Connect propose des jeux à succès tels que « Every Town » et « AbyssRium » sur le marché mondial, et la société prévoit de lancer 10 nouveaux produits sur le marché mondial cette année.

