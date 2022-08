Wemade organise l'événement du 1er anniversaire du service mondial MIR4 !

À partir d'aujourd'hui (le 23), la « Bénédiction du Dragon Divin », des événements de chasse et de participation seront organisés

Développer la communication avec les utilisateurs par le biais des événements officiels de la communauté MIR4

Lancer de nouveaux serveurs réservés aux personnages NFT afin de créer un environnement de jeu agréable

SÉOUL, Corée du Sud, 23 août 2022 / PRNewswire/ ---- Le chef-d'œuvre MMORPG de Wemade, MIR4 organisera des événements pour célébrer le 1er anniversaire de son service mondial.

L'événement « Bénédiction du dragon divin » se déroule pendant un mois à partir d'aujourd'hui (le 23), et tous les utilisateurs qui n'ont pas réussi à rassembler des objets tels que des matériaux de dragon, des pierres spirituelles et des tomes de compétences auront l'occasion de réessayer.

Les participants à l'événement de présence peuvent recevoir deux billets au maximum. Les utilisateurs peuvent choisir une boîte d'articles de la plus haute qualité parmi les articles qu'ils n'ont pas réussi à réunir et ils peuvent retenter leur chance.

Un événement de chasse sera organisé pendant deux semaines. Les utilisateurs peuvent chasser des monstres et collecter des objets d'échange « Pierres de Cintamani », qui peuvent être utilisés pour obtenir le « Coffre d'or de Mir » par l'intermédiaire de PNJ situés dans chaque région.

Lorsque les participants obtiennent le « Coffre d'or de Mir », ils reçoivent des matériaux de dragon épique, des accessoires de niveau épique, plusieurs tickets d'invocation et une boîte de défi contenant des trésors d'esprits légendaires et des pierres magiques.

À partir du 6 septembre (mardi), les utilisateurs qui participent à l'événement de présence pendant deux semaines recevront chaque jour une « boîte permettant de bénéficier d'une croissance rapide », qui pourra être utilisée pour augmenter la vitesse de progression dans les niveaux.

De nombreux événements seront disponibles dans la communauté officielle de MIR4. L'événement « Master of Customization » permet aux participants de créer l'image de leur choix en utilisant la fonction de personnalisation du jeu. Un concours sera organisé pour les 4 meilleures images, mais des récompenses seront remises à tous les utilisateurs qui voteront.

Un événement surprise offrira de généreuses récompenses en fonction du nombre total de participations. Les joueurs doivent simplement procéder à une capture d'écran de l'annonce du 1er anniversaire qui sera affichée au hasard pendant 3 jours.

MIR4 dispose désormais de six nouveaux serveurs dont l'accès est réservé aux personnages NFT. Ces nouveaux serveurs créeront un environnement de jeu plus agréable pour les utilisateurs et augmenteront la valeur des personnage NFT.

