Wemade présente le système de reliques pour « MIR4 »

Le système de reliques, qui comprend un total de 10 étapes, augmente les statistiques uniques des joueurs en fonction du niveau d'amélioration et de croissance de la relique. Chaque relique a son propre effet unique, comme l'amélioration de l'attaque ou des HP, et les joueurs peuvent améliorer les reliques en collectant les matériaux appropriés. Une fois que toutes les statistiques du niveau correspondant ont été améliorées, les joueurs peuvent continuer à augmenter le niveau de la relique pour devenir encore plus puissants.