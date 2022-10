Wemade y Multichain se unen para buscar abrir puentes sin costo por un mes

Una alianza estratégica que permite abrir puentes sin costo para los usuarios de Multichain y WEMIX 3.0

SINGAPUR, 22 de octubre de 2022 PRNewswire/ -- Wemade conmemora el lanzamiento de su red principal, WEMIX 3.0, mediante una alianza estratégica con Multichain. A partir del 22 de octubre, el puente hacia y desde WEMIX 3.0 a través de Multichain se ofrecerá sin costo. Los usuarios que utilicen el servicio de puente para transferir sus activos digitales hacia o desde la cadena de WEMIX podrán hacerlo de manera gratuita. Los tokens incluidos en el servicio de puente gratuito son WEMIX, ETH, USDC y KLAY. Sin embargo, el puente entre WEMIX y WEMIX3.0 aplicará una tarifa por cadena cruzada del 0,1 %.

Cadenas de alto rendimiento que no lo llevan a la quiebra

WEMIX3.0 es un protocolo de código abierto compatible con EVM que se expande a 4k+ TPS con una finalidad de subsegundo. La red está asegurada por 40 validadores que ingresan un consenso SPoA (prueba de autoridad basada en participaciones) para asegurar la red y encuentran el equilibrio ideal entre descentralización y escalabilidad.

Para promover la incorporación de usuarios, las transferencias de cadena cruzada en WEMIX3.0 a través de los enrutadores de Multichain serán gratuitas entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre de 2022. Wemade también planea introducir WEMIX$, una moneda estable colateralizada USDC 100 %. Además, Wemade también presentará los siguientes servicios Web3 después del lanzamiento de la red principal de WEMIX3.0:

WEMIX.FI: una plataforma DeFi

NILE: una plataforma de NFT impulsada por DAO

Billetera WEMIX Web3

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos basada en la cadena de bloques que desarrolló WEMIX Pte. Ltd. para ofrecer servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado de artículos NFT, staking de Wemix y el Game Gateway. WEMIX Pte. Ltd es una filial de Wemade, el desarrollador y propietario de la PI "The Legend of Mir", un juego de gran éxito con más de 500 millones de usuarios.

Acerca de Wemade

Wemade es pionera en el desarrollo de juegos de Corea. Su enfoque está cambiando constantemente hacia la tecnología de metaverso y cadena de bloques (NFT, DeFi), con énfasis en la personalización de la experiencia de juego. Wemade se esfuerza por transformar los juegos cotidianos con tecnología de cadena de bloques y establecer su token WEMIX como una moneda clave en la industria de los juegos.

Acerca de Multichain

Establecida como Anyswap el 20 de julio de 2020, Multichain se posiciona como un enrutador descentralizado de cadena cruzada para abordar la clara necesidad de cadenas de bloques diferentes y diversas que se comuniquen entre sí.

Multichain promueve la interoperabilidad en diferentes redes y activa las transferencias fluidas de activos y valor como una arquitectura de cadena cruzada. Además, Multichain también impulsa la transmisión fluida de datos o mensajes a través de las cadenas anyCall, lo que permite la creación de Dapps de cadena cruzada.

Multichain es el líder en el sector de las cadenas cruzadas, con una familia de cadenas EVM y no EVM en constante crecimiento (actualmente son 68) y puentes implementados (casi 3.000). Multichain, que trabaja arduamente para superar el límite de las cadenas múltiples, vislumbra ser el mejor enrutador para la Web3.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

