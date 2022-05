Wemax Go Advanced será lançado: o primeiro projetor do mundo a laser 1080P ultraportátil desenvolvido para negócios

Um projetor superportátil inédito que ostenta uma estrutura elegante e sólida, com uma polegada de largura, o Wemax Go Advanced representa um grande salto para a série Wemax Go ao criar o projetor mais fino do mundo com desempenho incomparável.

Uma verdadeira maravilha tecnológica, o Wemax Go Advanced é equipado com um laser ALPD® de classe cinematográfica, a primeira vez na história dos projetores que a tecnologia de laser fósforo de classe mundial foi miniaturizada em um tamanho não maior do que um iPad. A tecnologia permite que um projetor tão compacto quanto o Wemax Go Advanced seja excepcionalmente eficiente em termos de energia, ao mesmo tempo em que oferece qualidade de imagem excepcional com nitidez e vibração, mesmo em ambientes onde a luz ambiente está presente.

O Wemax Go Advanced oferece 102% de gama de cores Rec. 709 e pode reproduzir uma hora e meia de vídeo com resolução real de 1080p FHD, projetando imagens nítidas e cristalinas que vêm com 16,7 milhões de cores distintas. Com 600 ANSI lúmens de brilho, o Wemax Go Advanced é duas vezes mais brilhante do que outros projetores do mesmo tamanho, o que significa que os usuários podem se mimar com uma experiência de visualização perfeitamente clara em várias condições de luz ambiente.

Desenvolvido do zero para ser um projetor inteligente, o Wemax Go Advanced inclui recursos como autofoco, desvio inteligente de obstáculos e alinhamento de tela inteligente para oferecer aos usuários maior praticidade e flexibilidade. O autofoco permite que o Wemax Go Advanced reajuste o foco em segundos para manter a imagem nítida. O recurso de desvio inteligente de obstáculos detecta objetos na superfície para redimensionar a imagem, enquanto o alinhamento inteligente da tela garante uma operação livre de problemas e mantém a imagem dentro da tela o tempo todo.

A tecnologia laser ALPD® patenteada pela empresa possibilita que o Wemax Go Advanced consuma menos energia, permitindo maior versatilidade. Ele tem portas USB tipo C e tipo A, oferecendo aos usuários mais opções ao carregar de um carregador portátil ou conectando-se a outros dispositivos de terceiros para funcionalidade expandida.

Além da porta HDMI, que torna o Wemax Go Advanced a escolha perfeita para apresentações de negócios, os usuários também podem aproveitar os módulos integrados Wi-Fi e Bluetooth para compartilhar conteúdo a partir de seus iPhone, iPad, dispositivos Android ou laptops. Além de sua incomparável configuração de hardware, o Wemax Go Advanced com o Smart OS também oferece uma interface de usuário intuitiva e acesso fácil a todos os aplicativos convencionais de transmissão de vídeo, para que os usuários possam pular a etapa do espelho de tela ao projetar.

Com todos os seus recursos líderes do setor incluídos neste fator de forma único, o Wemax Go Advanced é uma prova do mais recente esforço da marca para permitir que os usuários compartilhem ricas experiências visuais no mundo dos negócios e durante atividades ao ar livre. O produto, financiado com sucesso no Indiegogo em janeiro de 2022, será entregue a todos os financiadores no final deste mês. A partir de 1º de maio, os consumidores poderão fazer pedidos no site oficial da Wemax para desfrutar de 10% de desconto com o código de desconto: WXA1OFFS.

Sobre a Ampula, Inc.: A WEMAX (uma marca Ampula Inc.) é uma empresa de tecnologia sediada na Califórnia com a missão de oferecer experiências visuais compartilhadas e ricas onde quer que você vá. A WEMAX oferece soluções unificadas para fornecer aplicações visuais que são conectadas de forma inteligente à sua casa ou pequeno negócio. A equipe acredita que as experiências visuais maximizadas não só aumentam nossa produtividade diária, mas também reúnem as pessoas e aumentam a experiência individual de cada pessoa. Os produtos da WEMAX criam esse momento especial para enriquecer os aspectos da vida diária.

