WENEW, nueva empresa de NFT cofundada por el famoso artista Digital Beeple, tiene como objetivo redefinir cómo nos relacionamos con momentos icónicos

Después de popularizar los NFT con la venta por USD 69 millones en Christie's de su obra maestra digital "Everydays: The First 5000 Days", Beeple busca cambiar la forma en que el público interactúa con momentos históricos así como nuestra memoria colectiva de estos. Al curar y lanzar los NFT de los momentos más memorables en la música, la moda, los deportes, la política y más, WENEW une los íconos más famosos del mundo con expertos coleccionistas de cultura y patrimonio.

Presentado como "the memory palace of the metaverse" (el palacio de la memoria del metaverso), WENEW se asocia con reconocidos administradores de nuestro patrimonio cultural, incluidos TIME, Universal Music Group, Warner Music Group, Wasserman y Endeavor. Negociado por IMG de Endeavor, el primer lanzamiento se asocia con el torneo de tenis más icónico del mundo, Wimbledon, y conmemorará la histórica victoria de Andy Murray en 2013.

"Los NFT representan un nuevo paradigma, no solo en la forma en que las personas pueden invertir su dinero, sino en cómo concebimos nuestra experiencia compartida y cómo celebramos logros sorprendentes", afirmó Beeple. "Les ofrecen a las personas una forma de interacción significativa con las memorias y los momentos que les importan, o que quizás las inspiraron o de alguna manera dieron forma a quienes son. WENEW existe para facilitar y concretar estas conexiones antes abstractas".

WENEW utiliza la cadena de bloques de Ethereum para ofrecer NFT de edición única y múltiple para subastas y ventas directas con diferentes niveles de precios. Una experiencia editorial integral complementará cada lanzamiento y proporcionará un significado contextual más profundo. Además del token digital, los compradores recibirán el momento en forma de un artefacto físico, un video en bucle en una pantalla de calidad de museo para exhibirlo en una oficina, el hogar o una galería. Las ventas selectas vendrán con una experiencia única en la vida, desde una cena con un artista favorito hasta un juego uno a uno con un atleta estrella.

En asociación con Wimbledon, la subasta inaugural de WENEW tendrá lugar del 2 al 5 de julio de 2021, y contará con el momento monumental en que Andy Murray ganó el campeonato Grand Slam de tenis en 2013, que puso fin a 77 años de espera por parte de Gran Bretaña para tener un ganador individual masculino. El momento lo preparan conjuntamente Wimbledon y Murray para la subasta y refleja el deseo del torneo de adoptar formas nuevas e innovadoras para celebrar a los aficionados.

El mejor postor será el propietario del punto ganador de Murray y podrá jugar tenis con él en una cancha en Wimbledon, hará un recorrido VIP tras bambalinas, recibirá dos boletos para la cancha central en las finales masculinas de Wimbledon de 2022 y se llevará diferentes souvenirs autografiados.

Los aficionados también pueden comprar NFT adicionales en ediciones más grandes de 20, 50, 100 y 500, a partir de USD 49, que presentan el icónico "levantamiento del trofeo" de Murray, su entrevista de la victoria, su discurso de finalista en 2012 y una serie de tomas destacadas de sus mejores golpes en Wimbledon 2013.

"Estamos muy emocionados de colaborar con Andy Murray y WENEW para dar vida a una pieza tan icónica de la historia de Wimbledon en forma de NFT", comentó Alexandra Willis, directora electa de Comunicaciones y Marketing de AELTC, que organiza el torneo de Wimbledon. "Aprovechar la innovación para mantener la relevancia de nuestras tradiciones está en el centro de nuestra estrategia de marketing y marca, y por eso estamos encantados de lograr una primicia para el tenis mediante el lanzamiento de estos momentos maravillosos".

Murray agregó: "La Final de Wimbledon en 2013 fue un gran momento en mi vida. Fue sorprendente poder compartirlo con el público británico, después de tanto tiempo sin un ganador individual masculino. Decidí trabajar con WENEW y Wimbledon para convertir este momento en un NFT para que los aficionados puedan compartir ese día memorable. Trabajar con la plataforma tuvo sentido dado su enfoque en el patrimonio. Es un espacio nuevo y emocionante, y estoy ansioso por participar en él".

WENEW es consciente de los impactos ambientales de la tecnología basada en cadena de bloques y se está asociando con la Fundación Open Earth para crear las mejores prácticas a fin de minimizar las transacciones de alto consumo energético, además de donar una parte de cada compra para promover el trabajo de la Fundación en soluciones sistémicas al cambio climático. Además, la plataforma construirá sus ofertas de NFT de alta circulación en Polygon, una solución de escala de Ethereum, que reducirá el impacto ambiental a niveles mínimos absolutos.

TIME actuará como un socio curador para WENEW y ayudará a identificar los momentos más emblemáticos de la cultura para su lanzamiento en la plataforma. EL presidente de TIME, Keith A. Grossman, comentó: "Durante casi 100 años, TIME ha capturado los momentos que más importaron. WENEW ha construido el entorno ideal para que sigamos curando los momentos y eventos que definen nuestro tiempo de nuevas formas, a la vez que expanden la presencia actual de TIME dentro del ecosistema de los NFT".

A partir de hoy, WENEW acepta el registro de miembros en http://WE.NEW. La puja para los lanzamientos de NFT de Andy Murray y Wimbledon se realizará a partir del 2 de julio de 2021 a las 10:00 a. m. hora del Pacífico y termina del 5 de julio de 2021 a las 10:00 a. m. hora del Pacífico. En las próximas semanas se anunciarán lanzamientos adicionales de NFT.

