WENEW, o novo empreendimento NFT, cofundado pelo famoso artista Digital Beeple, tem como objetivo reforçar a celebração dos momentos icônicos

Depois de trazer NFTs para o grande público com 69 milhões de dólares em vendas na Christie's de sua obra-prima digital "Everydays: The First 5000 Days", Beeple busca mudar a forma como o público interage com os momentos marcantes da história e nossa memória coletiva relativa a eles. Ao selecionar e lançar NFTs dos momentos mais memoráveis da música, moda, esportes, política e muito mais, a WENEW une os ícones mais célebres do mundo com colecionadores experientes da cultura e legado.

Anunciado como o "Palácio da memória do metaverso", WENEW está fazendo parceria com renomados administradores de nosso patrimônio cultural, incluindo TIME, Universal Music Group, Warner Music Group, Wasserman e Endeavor. Mediado pelo IMG da Endeavor, o primeiro lançamento faz parceria com o torneio de tênis mais icônico do mundo, Wimbledon, e celebrará a vitória histórica de Andy Murray em 2013.

"Os NFTs representam um novo paradigma, não apenas em como as pessoas podem investir seu dinheiro, mas em como concebemos nossa experiência compartilhada e como celebramos conquistas notáveis", disse Beeple. "Eles proporcionam uma maneira de interagir de forma significativa com as lembranças e momentos importantes para eles — talvez até mesmo inspiradores ou que influenciaram quem somos hoje. A WENEW existe para facilitar e concretizar essas conexões anteriormente abstratas."

WENEW usa a blockchain da Ethereum para oferecer NFTs de edição única e múltipla para leilão e venda direta em uma variedade de faixas de valor. Uma experiência editorial abrangente complementará cada versão e fornecerá um significado contextual mais profundo. Além do token digital, os compradores receberão o momento na forma de um artefato físico - um vídeo em loop em uma tela com qualidade de museu para exibição em um escritório, casa ou galeria. As vendas selecionadas virão com uma experiência única na vida — desde o jantar com um artista favorito até um jogo só você e um atleta famoso.

Em parceria com a Wimbledon, o leilão inaugural da WENEW será realizado de 2 a 5 de julho de 2021, apresentando o momento monumental em que Andy Murray venceu o torneio de tênis Grand Slam em 2013, satisfazendo uma espera de 77 anos da Grã-Bretanha por uma vitória de singles masculino. O momento está sendo colocado em leilão pela Wimbledon e Murray juntos, e reflete o desejo do torneio de abraçar maneiras novas e inovadoras de celebrar o fandom.

O maior lance terá o ponto da vitória da partida de Murray e poderá jogar tênis com Murray em uma quadra de Wimbledon, um VIP tour pelos bastidores, dois ingressos para o Centre Court para a final masculina de Wimbledon de 2022 e lembranças assinadas.

Os fãs também podem comprar NFTs adicionais em edições maiores de 20, 50, 100 e 500, começando com US$ 49 e apresentando o icônico "levantamento de troféu" de Murray, sua entrevista de vitória, seu discurso de vice-campeão de 2012 e as fotos dos melhores momentos de Wimbledon 2013.

"Estamos muito entusiasmados em colaborar com Andy Murray e WENEW para dar vida a uma peça tão icônica da história de Wimbledon em forma de NFT", comentou Alexandra Willis, diretora de comunicação e marketing eleita no AELTC, que organiza o torneio de Wimbledon. "Utilizar a inovação para manter nossas tradições relevantes está no centro de nossa estratégia de marketing e marca, e por isso estamos muito satisfeitos em trazer a inovação para o tênis por meio do lançamento desses momentos maravilhosos."

Murray acrescentou: "A Final de Wimbledon em 2013 foi um grande momento na minha vida. Foi incrível poder compartilhá-lo com o público britânico, depois de tanto tempo sem vencer os singles. Decidi trabalhar com WENEW e Wimbledon para transformar este momento em um NFT para que os fãs possam compartilhar naquele dia memorável. Trabalhar com a plataforma deu certo considerando seu foco no legado. É um espaço novo e empolgante e estou ansioso para me envolver."

A WENEW é conhecedora dos impactos ambientais da tecnologia baseada em blockchain e está fazendo parceria com a Open Earth Foundation para estabelecer as melhores práticas para minimizar as transações de energia intensiva, bem como para doar uma parte de cada compra para promover o trabalho da fundação em soluções sistêmicas para as mudanças climáticas. Além disso, a plataforma construirá suas ofertas de NFT de alta circulação em Polygon, uma solução de escala para Ethereum, que reduzirá o impacto ambiental a níveis mínimos absolutos.

A TIME servirá como um parceiro de curadoria da WENEW e ajudará a identificar os momentos mais icônicos da cultura para lançar na plataforma. O presidente da TIME, Keith A. Grossman, disse: "Por quase 100 anos, a TIME capturou os momentos que mais importavam. A WENEW desenvolveu o ambiente ideal para continuarmos a curadoria dos momentos e eventos que definem nosso tempo de novas maneiras, ao mesmo tempo em que amplia a presença existente da TIME no ecossistema de NFT."

A partir de hoje, a WENEW está aceitando inscrições de membros em http://WE.NEW. Os lances para o NFT de Andy Murray e Wimbledon começarão a partir de 2 de julho de 2021 às 10h do horário do Pacífico e terminam em 5 de julho de 2021 às 10h. Horário do Pacífico. Outros lançamentos de NFT serão anunciados nas próximas semanas.

A WENEW é a principal curadoria de momentos icônicos, imortalizando os momentos mais consequenciais da cultura como NFT na blockchain, editorializando-os em seus contextos culturais e conectando-os aos colecionadores que os apreciam muito. Os colecionadores podem comprar ou fazer lances em NFTs diretamente na plataforma WENEW. WENEW é a criação inteligente do artista Mike Winkelmann, conhecido como "Beeple", e cofundadores Michael Figge, Guy Oseary e Tim Smith. Mais informações sobre a abordagem de WENEW, padrões ambientais e os próximos lançamentos podem ser encontradas em https://WE.NEW.

