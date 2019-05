Wereldwijd vertrouwen van consumenten in het offensief, blijkt uit onderzoek

Uit het jaarlijkse Reputation Trust Index-rapport , dat uitgevoerd wrdt door het onderzoeksbureau voor merkintelligentie Survata, blijkt dat consumenten nu beginnen na te denken over de waardewisseling tussen henzelf en de merken waar zij zaken mee doen, wat ertoe leidt dat bedrijven in de aanval gaan wat betreft hun reputatie. Bedrijven moeten gaan nadenken over het ontwerpen van transparantie om de kloof te overbruggen en de veerkracht van het merk te waarborgen door middel van een vertrouwensopbouw. Bedrijven kunnen niet eenvoudigweg zeggen 'vertouw ons' wanneer mensen om 'bewijs' eisen.

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn onder meer:

82% van de consumenten voert onderzoek uit naar de bedrijven alvorens zij tot een aankoop overgaan

65% van de consumenten rangschikken gegevensprivacy als de belangrijkste waarde voor maatschappelijke verantwoordelijke bedrijven (CRS - Corporate Social Responsibility)

36% van de consumenten rangschikken een data-inbreuk van financiële diensten als de meest dringende bedrijfscrisis

64% van de consumenten zouden meer uitgeven om het milieu te sparen

60% van de consumenten eisen publieke verantwoordelijkheid in plaats van financiële repercussies

Controle, vertrouwen en transparantie vormen de basis van een gezonde data-economie. Van degenen die door de Trust Index ondervraagd werden, beschouwde 65% gegevensprivacy als het belangrijkste kenmerk wat betreft de betrouwbaarheid van een bedrijf. Een score die aangeeft dat er een toename is in het begrip over de rechten van wereldwijde consumenten en de mechanismen die voorschriften, zoals de AVG, mogelijk hebben gemaakt zodat het vermogen van de consument om hun gegevens te beheren en beschermen verbeterd is.

"De AVG, en een gestage stroom van spraakmakende datalekken, heeft een verandering teweeggebracht in de manier waarop consumenten denken over hun eigen gegevens en hun waarde binnen onze digitale economie," aldus Peter Granat, CEO van SAI Global. "Het machtsevenwicht verschuift naar de consument omdat reputaties nu gebaseerd zijn op vertrouwen en transparantie in plaats van kosten."

Uit de bevindingen van de Trust Index van SAI Global blijkt dat transparantie een van de meest fundamentele manieren is om te bewijzen dat de gegevensverzameling en privacyprocessen van een bedrijf "betrouwbaar" zijn. 75 procent van de ondervraagden zou een product van lagere kwaliteit accepteren wanneer daar betere gegevensbescherming tegen over zou staan. Ze zouden ook meer betalen voor een product of dienst als de privacy van hun gegevens gegarandeerd was.

De jaarlijkse enquête zag geen echte verschillen in waardesystemen tussen de verschillende generaties. Onder de ondervraagden waren zowel de Millennials, GenXers en Baby Boomers het er allemaal mee eens zijn dat bedrijven de privacy van de consumenten moeten beschermen zodat hun vertrouwen gewonnen wordt.

In het inaugurele Trust Index-rapport van 2017, vroeg SAI Global de consument om de belangrijkste attributen van vertrouwen te rangschikken en meer dan de helft van de ondervraagde (56%) gaf aan dat de manier waarop het bedrijf in een crisis reageert, voor hen het allerbelangrijkste was. Nu in 2019 wil 60% van de ondervraagden dat bedrijven de publieke verantwoordelijkheid op zich nemen en 24% wil zien dat het bedrijf een boete betaalt.

"Bedrijven moeten over de juiste maatregelen beschikken voor transparantie met betrekking tot gegevensprivacy, toeleveringsketens en ethisch rentmeesterschap, of zij lopen het risico dat zij het vertrouwen van de consument verliezen", aldus Granat. "Bedrijven moeten niet alleen het risico verminderen, maar ook de weerbaarheid van hun reputatie grondig integreren en in lijn brengen met hun bedrijfsstrategie. Hierdoor kunnen ze een concurrentievoordeel behalen door vertrouwde providers te worden op het gebied van veiligheid, beveiliging, betrouwbaarheid, privacy en gegevensethiek."

Methodologie

SAI Global heeft Survata opdracht gegeven om deze enquête over het vertrouwen van consumenten uit te voeren. Survata heeft 4.691 online respondenten ondervraagd, die minimaal 18 jaar oud waren. De enquête vond plaats op 22-26 oktober 2018. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen zes grote mondiale regio's: Europa, Azië, Noord-Amerika, Midden-Oosten, Afrika en Oceania. De foutmarge voor dit onderzoek is 95%, vertrouwensniveau is 1,4%.

Over SAI Global

SAI Global is een erkende toonaangevende provider van geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer, zekerheid en leeroplossingen. Wij helpen organisaties met het beschermen van hun merken door proactief risico's te beheren zodat bedrijfsuitmuntendheid, groei, duurzaamheid en vertrouwen gerealiseerd kan worden.

Onze geschiedenis is rijk aan ontwikkelingsprojecten voor innovatieve bedrijfsoplossingen, en vandaag de dag wordt deze traditie van innovatie voortgezet in toonaangevende producten en oplossingen in onze kernactiviteiten voor risicobeheersoftware, de aggregatie van normen, regelgevende inhoud, ethiek en compliance learning, risicobeoordelingen, certificering, testen en audits.

Onze SAI360 geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico, zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen maken deze tools en kennis het mogelijk dat klanten in de sector voor financiële dienstverlening, gezondheidszorg, productie en voedsel een geïntegreerd beeld van risico's kunnen ontwikkelen. Vraag om een gratis demonstratie om de instrumenten van de onderneming in actie te zien.

SAI Global heeft een wereldwijd bereik, met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/889496/SAI_Global_2019_Reputation_Trust_Index.jpg

Related Links

https://www.saiglobal.com



SOURCE SAI Global