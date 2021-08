Wereldwijde modeketen SHEIN kondigt allereerste SHEIN X 100K Challenge-serie aan met gastjuryleden: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons en Laurel Pantin

De 5 finalisten krijgen de kans om naar Los Angeles te vliegen voor de finale en een once-in-a-lifetime-kans om begeleid te worden door de jury (1-op-1) tijdens de laatste uitdaging: Be You! (Wees jezelf) . De winnende ontwerper wordt bekendgemaakt in de laatste aflevering van de serie: zondag 12 september , en mag de hoofdprijs van $ 100.000 mee naar huis nemen.

Deze SHEIN X-designercreaties worden tentoongesteld tijdens SHEIN's virtuele modeshow Herfst/Winter 2021 en gestreamd naar miljoenen kijkers wereldwijd. De SHEIN X 100K Challenge-serie begint op zondag 22 augustus via de gratis app van SHEIN en SHEIN's officiële YouTube, Twitter, Instagram en Facebook.

SHEIN lanceerde het SHEIN X-designer-incubatorprogramma in januari 2021. Het lopende programma is bedoeld om opkomende modeontwerpers de mogelijkheid te bieden om samen te werken met SHEIN en hun merken naar nieuwe hoogten te brengen. Het online serieprogramma is een van de vele grote filantropische initiatieven van het merk in 2021 en heeft als doel mensen samen te brengen om de mode te vieren.

Uitzenddatums afleveringen:

Zondag 22 augustus 2021 (23:00 uur CET)

Zondag 29 augustus 2021 (23:00 uur CET)

Zondag 5 september 2021 (23:00 uur CET)

Zondag 12 september 2021 (23:00 uur CET)

Over SHEIN X:

SHEIN X biedt opkomende modeontwerpers en illustratoren de mogelijkheid om samen te werken met SHEIN en hun ontwerpen en merken naar nieuwe hoogten te brengen. SHEIN X is speciaal ontwikkeld om terugkerende inbreukkwesties binnen de branche te verhelpen en biedt opkomende talenten om hun inkomstenstromen te vergroten, bekendheid te krijgen en een enorm Gen Z-publiek over de hele wereld aan te boren.

Door het platform krijgen het product en merk van de ontwerper een enorme boost bij de enorme wereldwijde SHEIN-consumentenbasis. Daarnaast wordt elk van hun unieke en stijlvolle merkidentiteiten benadrukt. SHEIN werkt nauw samen met de ontwerpers en begeleidt hen vanaf de beginfase tot het monster, productie en distributie (via de SHEIN-website).

