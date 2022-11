Werfen adquire Immucor, Inc. e amolia sua presença no setor de diagnósticos especializados

Werfen firma um acordo para adquirir a Immucor, Inc., uma empresa privada sediada nos EUA, com sólida presença global em diagnósticos in vitro de transfusão e transplante

A transação deverá ser concluída durante o primeiro semestre de 2023

BARCELONA, Espanha, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Werfen anunciou hoje um acordo para adquirir a Immucor, Inc., da TPG. A Immucor é uma empresa privada com sólida presença global em diagnósticos in vitro de transfusão e transplante, com sede em Norcross, estado da Geórgia, nos EUA. Esta aquisição permitirá à Werfen ampliar seu portfólio de soluções de Diagnósticos Especializados para hospitais e laboratórios clínicos.

O preço de compra deverá ser de aproximadamente USD 2 bilhões, com fechamento sujeito às aprovações regulatórias habituais. A aquisição está sendo financiada com uma combinação de dinheiro em caixa e novas linhas de crédito especiais. A empresa não espera que a transação impacte sua classificação de grau de investimento da Standard & Poor's.

"Como líder global em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de soluções inovadoras de Diagnóstico Especializado para hospitais e laboratórios clínicos, a Immucor é um ajuste natural ao nosso modelo de negócios atual", disse Marc Rubiralta, presidente da Werfen. "Valorizamos muito o compromisso da Immucor de aprimorar o atendimento a todos os pacientes que precisam de uma transfusão ou transplante. Isso se enquadra perfeitamente com nossa visão e estratégia de longo prazo, está alinhado com nosso foco e complementa os valores da Werfen."

Marc Rubiralta complementou: "Estou confiante de que, ao combinar duas empresas complementares de diagnósticos especializados, a Werfen expandirá sua presença global com maior diversificação, mantendo com sucesso seu foco na especialização."

"A experiência e as inovações da Immucor em diagnósticos de transfusão e transplante nos permitem entrar em novos mercados e ajudarão a alcançar nossa visão de ser a preferência dos mais avançados laboratórios e clientes de ponto de atendimento, globalmente", disse Carlos Pascual, CEO da Werfen . "Será um marco importante no futuro da Werfen."

Avi Pelossof, CEO da Immucor, disse: "À medida que olhamos para o futuro, estamos entusiasmados em aumentar nosso impacto como parte da Werfen, uma empresa que compartilha nossa visão e compromisso de longo prazo com o avanço do atendimento ao paciente globalmente. À medida que o valor dos diagnósticos no sistema de saúde cresce, estamos confiantes de que a Immucor continuará a inovar e a ter sucesso sob a propriedade da Werfen."

Após a conclusão desta aquisição, e com base nos números de 2021, a Werfen ultrapassará € 2,2 bilhões em receita, com sete centros de tecnologia, cerca de sete mil funcionários em todo o mundo e presença direta em 30 países e mais de cem territórios por meio de distribuidores.

A Werfen foi assessorada pela Barclays e Milbank LLP. Os bancos BBVA, BNP Paribas, CaixaBank e HSBC Holding plc assumiram compromissos para as novas linhas de crédito especiais. Os vendedores e a Immucor foram assessorados pela Evercore e Ropes & Gray LLP.

Werfen

Fundada em 1966, a Werfen é uma desenvolvedora, fabricante e distribuidora mundial de instrumentos de diagnóstico especializado, reagentes relacionados, células de trabalho de automação e soluções de gerenciamento de dados para uso principalmente em hospitais e laboratórios clínicos independentes. As unidades de negócios da empresa incluem hemostasia, diagnóstico de cuidados agudos, autoimunidade e fabricação de equipamentos originais (OEM). A Werfen opera diretamente em quase 30 países e em mais de cem territórios por meio de distribuidores. Para mais informações, acesse werfen.com

TPG

A TPG é uma empresa líder global em ativos alternativos fundada em São Francisco em 1992, com USD 127 bilhões em ativos sob gestão e investimento e equipes operacionais em 12 escritórios em todo o mundo. A TPG investe em cinco plataformas de vários produtos: capital, crescimento, impacto, imóveis e soluções de mercado e nossa estratégia exclusiva é impulsionada pela colaboração, inovação e inclusão. Nossas equipes combinam profunda experiência em produtos e setores com amplos recursos e expertise para desenvolver dados diferenciados e agregar valor para nossos investidores de fundos, empresas de portfólio, equipes de gestão e comunidades. Para obter mais informações, acesse www.tpg.com ou @TPG no Twitter.

Aviso Legal

Este documento contém declarações prospectivas sobre nossos negócios, dados financeiros e eventos relacionados às perspectivas da Werfen. Essas previsões podem ser identificadas pelo uso de palavras como "expectativa", "visão", "antecipação", "intenção", "plano", "crença", "busca", "estimativa", "futuro", "projeto" ou palavras com um significado semelhante. Também podemos fazer projeções em outros relatórios, apresentações e comunicados à imprensa. Além disso, nossos representantes de vendas podem ocasionalmente fazer declarações prospectivas. Essas projeções baseiam-se em nossas expectativas atuais e em determinadas hipóteses, muitas das quais estão além do controle da empresa e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas. No caso de qualquer um desses riscos ou incertezas materializar ou as expectativas subjacentes não serem atendidas, os resultados ou desempenho da Werfen podem diferir substancialmente (positiva ou negativamente) daqueles previstos explícita ou implicitamente. A Werfen não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas feitas anteriormente.

