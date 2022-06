Werner Eyskens, avocat expérimenté en litiges internationaux, rejoint le bureau de Crowell & Moring à Bruxelles

« Nous sommes ravis d'accueillir Werner. C'est un défenseur et un contre-examinateur extrêmement efficace, et un avocat incontournable en matière de litiges nationaux et transfrontaliers complexes », a déclaré Kristof Roox , associé codirecteur du bureau de Bruxelles de Crowell & Moring. « Werner possède une solide expérience de l'assistance aux clients dans le cadre d'arbitrages multinationaux, notamment en matière de différends contractuels, de procédures post-fusions-acquisitions, d'aviation et de projets de construction. »

Eyskens est spécialisé dans les aspects litigieux internationaux et belges des transactions commerciales, y compris les procédures d'arbitrage. Il offre également des conseils sur des questions contractuelles non litigieuses, notamment en matière de distribution, de location d'actifs et de contrats de construction. Eyskens a une grande expérience dans la représentation d'acteurs majeurs du secteur de l'aviation. Il intervient régulièrement en tant qu'arbitre et a mené des arbitrages en vertu des règles du Centre belge d'arbitrage et de médiation (CEPANI), de la CCI, du Singapore International Arbitration Center, de la London Court of International Arbitration et du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Werner apporte un ensemble de compétences rares en matière d'arbitrage et de procédures judiciaires, ce qui est très complémentaire à la fois pour notre bureau de Bruxelles et pour notre pratique plus large en matière de litiges internationaux », a déclaré Laurence Winston, coprésident l'International Dispute Resolution Group de Crowell & Moring. « J'envisage de le voir travailler en étroite collaboration avec le bureau de Londres sur les litiges d'arbitrage relevant du droit anglais.

Eyskens représente des sociétés multinationales basées en Belgique et des sociétés non belges exerçant leurs activités en Belgique. Ses domaines de prédilection sont les litiges concernant les infrastructures, l'aviation, la construction et les entrepreneurs. Par exemple, il a conseillé un opérateur de parc éolien dans une procédure d'arbitrage de la CCI portant sur un litige relatif à des défauts de câbles électriques sur le fond marin, et il a une grande expérience de la représentation d'entrepreneurs maritimes dans le cadre de projets de construction offshore dans le monde entier. Dans une affaire récente très médiatisée, il a défendu avec succès les vendeurs de la multinationale pharmaceutique Omega Pharma contre une plainte de 2,5 milliards d'euros, rendue publique et déposée par le principal fournisseur mondial de soins de santé Perrigo.

« Notre cabinet a pour priorité stratégique de renforcer sa pratique relative aux litiges en matière d'infrastructure et de construction », a déclaré Ian Laird, Ian Laird, coprésident du groupe de résolution des litiges internationaux de Crowell & Moring. « L'expérience acquise par Werner dans un large éventail de secteurs complète notre travail actuel à Londres et à Doha et étend la portée internationale de la pratique IDR. »

Werner Eyskens est titulaire d'une licence des Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur, d'une maîtrise de la KU Leuven, d'un LL.M de la Pritzker School of Law de la Northwestern University et d'un diplôme d'études supérieures en droit aérien et spatial de l'Université Libre de Bruxelles.

« La pratique des litiges en matière d'infrastructure et de construction de Crowell cadre particulièrement bien avec la mienne, a déclaré Eyskens. « J'ai été attiré par le cabinet en raison de sa profondeur internationale, de son équipe d'arbitrage entièrement intégrée composée d'avocats du monde entier, et de son bureau de Bruxelles réputé pour ses solides pratiques en matière de contentieux. »

Eyskens est également expérimenté en droit de l'aviation et de l'espace. Il a travaillé sur une série de faillites qui ont touché l'industrie aéronautique belge, notamment la faillite de SABENA, la compagnie nationale, pour laquelle il a agi (et continue d'agir) pour le compte de SAirGroup et, plus tard, de son liquidateur pour défendre les 3 milliards d'euros de créances réclamées par l'État belge et le syndic de faillite.

Au cours de la dernière décennie, Eyskens a été régulièrement recommandé par Legal 500 and Chambers pour les litiges et l'arbitrage. Il est membre du conseil d'administration du CEPANI et coprésident de son groupe de travail sur la diversité et l'inclusion. Eyskens est engagé dans des activités bénévoles et a traité des dossiers importants pour l'Institut Jane Goodall. Il parle couramment le français, l'anglais et le néerlandais.

À propos de Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP est un cabinet d'avocats international qui possède des bureaux aux États-Unis, en Europe, dans la région MENA et en Asie. S'appuyant sur une vaste expérience acquise dans la représentation de gouvernements, d'entreprises, de l'industrie et du droit, le cabinet aide ses clients à tirer parti d'opportunités et fournit des solutions créatives à des problèmes complexes de litige et d'arbitrage, de réglementation et de politique, ainsi qu'à des problèmes d'entreprise et de transaction. Le cabinet est régulièrement reconnu pour son engagement en faveur du service bénévole et pour ses programmes et initiatives visant à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion.

