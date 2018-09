West China Cultural Industries Expo apresenta o rico legado da China e o 'Espírito da Rota da Seda'

XI'AN, China, 13 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A West China Cultural Industries Expo – ou a Mostra das Indústrias Culturais da China Ocidental ( a "mostra"), uma plataforma para reunir e promover as melhores e mais inovadoras atividades culturais da China ocidental, foi inaugurada na antiga cidade chinesa de Xi'an, apresentando o rico legado da região, espalhando o "Espírito da Rota da Seda" e revigorando as indústrias cultural e do turismo locais com a ajuda da tecnologia digital.