Westcore Europe acquiert une propriété de plus de 30 000 mètres carrés à Bretby au Royaume-Uni

Depuis son développement à la fin des années 1960, le site a servi de centre de recherche et de développement pour le National Coal Board, le prédécesseur de la British Coal Corporation. La propriété a ensuite été réaménagée en vue d'une utilisation multi-locataires par plusieurs grosses entreprises locales, qui opèrent sur le site dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique et des tests en laboratoire depuis le milieu des années 1990. Deux de ces entreprises, Socotec et Surepharm Services, sont toujours situées dans le parc d'activités de Bretby. Plus récemment, Hi-Tech Fabrication, un fabricant et concepteur de composants métalliques spécialisés, a rejoint la liste des locataires du parc d'activités. Aux côtés de ces grands locataires, 57 autres entreprises sont présentes dans le parc d'activités de Bretby, dans des secteurs très variés. La propriété était détenue par TIAA Henderson Real Estate jusqu'en 2015, date à laquelle elle a été vendue au groupe d'investissement qui l'a finalement vendue à la Westcore Europe - 3S Capital JV. Westcore Europe prévoit de moderniser le parc d'activités, de remettre en état et de relouer les unités vacantes de manière sélective, tout en poursuivant des projets de développement sur l'ensemble du site.

Marc Brutten, fondateur et président de Westcore Europe, déclare : « Cet actif offre un flux de revenus de haute qualité grâce aux locataires existants, dont la plupart opèrent à Bretby depuis au moins 15 ans. Il offre également plusieurs possibilités d'améliorer le parc d'activités au fil du temps, et de fournir aux locataires existants et nouveaux l'espace qui répond à leurs besoins. »

Le Bretby Business Park est situé à un peu plus de 1 km à l'est de Burton upon Trent, le long de la route A511 menant à l'autoroute M1, dans le district de South Derbyshire dans les Midlands. En plus de donner sur l'A511, la propriété offre une facilité d'accès aux autoroutes M1, M42 et M6, faisant de Bretby un excellent emplacement stratégique pour les entreprises. Parmi les principaux occupants de la zone figurent Amazon, Palletforce, Molson/Coors, B&Q, Argos, Boots, Clipper Logistics et TNT/FedEx.

À propos de Westcore Europe

Westcore Europe, une filiale de Westcore Properties Group, est un investisseur-gestionnaire immobilier spécialisé dans les propriétés industrielles, commerciales et de bureaux à locataires multiples. Au niveau mondial, la société gère plus de €2 milliards d'euros (soit environ $2,4 milliards de dollars américains) d'actifs, dont €500 millions d'euros (~ soit environ $604 millions de dollars américains) en Europe. Westcore Europe a toujours su offrir aux investisseurs des retours sur investissement adaptés au risque grâce à des stratégies de gestion d'actifs et d'exploitation efficaces. Parmi ses clients figurent des fonds de prévoyance, des sociétés d'investissement immobilier, des family offices et des particuliers fortunés. Westcore Europe bénéficient de quatre bureaux situés à Londres, Genève, Berlin et Vienne. En 2018, Westcore Europe a acquis son nouveau siège social à Londres au 42 St. James's Place, situé à 0,3 kilomètre/0,2 mile de Green Park et à 0,6 kilomètre/0,4 mile de Piccadilly Circus. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.westcore.eu/.

