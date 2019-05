Westinghouse annonce la transition du poste de président-directeur général et la nomination de Patrick Fragman au poste de PDG

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company (« Westinghouse ») a annoncé aujourd'hui que José Emeterio Gutiérrez quittera son poste de président-directeur général le 31 juillet 2019, après plus de dix ans de service au sein de la société. Patrick Fragman, actuellement directeur général adjoint du groupe chez ABB Limited, a été nommé président-directeur général le 19 août. Entre-temps, un comité exécutif composé de membres de l'équipe de direction de Westinghouse gérera les affaires quotidiennes de l'entreprise.

M. Gutiérrez a rejoint Westinghouse en 2008 en tant que directeur technique des services nucléaires et directeur adjoint régional de l'Espagne. Il a assumé des postes de plus en plus importants avant d'être nommé président-directeur général par intérim en 2016 et président-directeur général en 2017. Sous sa direction, Westinghouse a réussi à sortir du chapitre 11 sous la forme d'une organisation allégée et plus forte, axée sur ses activités principales.

M. Gutiérrez continuera de jouer un rôle stratégique au sein de Westinghouse en tant que membre du Conseil consultatif mondial, une entité créée pour fournir des conseils sur la stratégie internationale de Westinghouse en vue de stimuler la croissance mondiale.

« Ce fut un honneur d'être le président-directeur général de Westinghouse, une société véritablement emblématique et un leader dans le secteur du nucléaire », a déclaré M. Gutiérrez. « Je me réjouis de soutenir la stratégie de croissance internationale de la société en tant que membre du Conseil consultatif mondial. »

« Au nom du Conseil d'administration, j'aimerais remercier José pour sa contribution en tant que président-directeur général au cours d'une période de transformation de l'entreprise », a déclaré Denis Turcotte, président du Conseil d'administration de Westinghouse. « Nous sommes impatients d'accueillir Patrick, un dirigeant mondial respecté dans le secteur qui possède une connaissance approfondie de l'industrie et des marchés dans lesquels Westinghouse exerce ses activités. Nous sommes convaincus que l'entreprise est bien positionnée pour continuer de se renforcer et de se développer sous sa direction. »

Patrick Fragman apportera près de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie et des services énergétiques mondiaux au poste de président-directeur général. Plus récemment, en tant que directeur général adjoint de groupe de l'activité Grid Integration d'ABB Limited, il a été responsable d'un portefeuille mondial de premier plan dans le secteur qui fournit des systèmes, des services et des solutions logicielles de pointe pour la transmission d'énergie. Avant de rejoindre ABB, M. Fragman a passé 15 ans chez Alstom où il a occupé des postes de direction aux États-Unis, en France, au Canada et en Chine, dirigeant plus récemment ses activités nucléaires et contribuant à la croissance significative des contrats clients et des nouvelles offres. Plus tôt dans sa carrière, M. Fragman a occupé divers postes axés sur l'énergie au sein du gouvernement français.

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de diriger Westinghouse, un leader du secteur réputé pour son service à la clientèle et son innovation de premier ordre », a déclaré M. Fragman. « J'ai hâte de travailler avec les employés et les parties prenantes de Westinghouse afin de poursuivre sur notre lancée en tant que fournisseur de premier plan de services clés pour le parc nucléaire mondial. »

Westinghouse Electric Company est le pionnier mondial de l'énergie nucléaire et l'un des principaux fournisseurs de produits et de technologies pour les centrales nucléaires à travers le monde. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée commercial au monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base de près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation du monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.westinghousenuclear.com.

Westinghouse est une filiale de Brookfield Business Partners, une société industrielle et de services aux entreprises axée sur la possession et l'exploitation d'entreprises de grande qualité qui bénéficient d'obstacles à l'entrée et/ou de faibles coûts de production. Brookfield Business Partners est cotée aux Bourses de New York et de Toronto. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://bbu.brookfield.com

Brookfield Business Partners est la société industrielle et de services aux entreprises phare cotée en bourse de Brookfield Asset Management Inc., l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux avec plus de 365 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://bbu.brookfield.com.

Contact : Sarah Cassella

Responsable des communications externes

Westinghouse Electric Company

Téléphone : +1 412-374-4744

Adresse électronique : cassels@westinghouse.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888167/WESTINGHOUSE_ELECTRIC_Logo.jpg

http://www.westinghousenuclear.com



SOURCE Westinghouse Electric Company