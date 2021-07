Westinghouse collabore avec Harbin Turbine sur un système avancé de sûreté et de contrôle des turbines pour la centrale nucléaire de Changjiang

Le leader nucléaire fournit des systèmes de contrôle et de protection des turbines, étendant les capacités de la technologie HPR1000 dans les unités 3 et 4

BEIJING, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse a annoncé la signature d'un contrat avec Harbin Turbine Company Limited Automation Control Company pour la fourniture du système de contrôle et de protection des turbines aux deux réacteurs à eau sous pression de classe 1 000 MWe des unités 3 et 4 du site de Changjiang.

« Ce contrat est une étape importante dans l'extension de nos capacités à d'autres réacteurs à eau sous pression de troisième génération », a déclaré Gavin Liu, président de l'activité Westinghouse Asia Operating Plant Services. « Nous sommes impatients de collaborer avec Harbin Turbine Company Limited et le propriétaire des centrales nucléaires de Changjiang pour compléter tous les essais nécessaires avec les normes de sûreté et d'exploitation les plus élevées. »

Le système de contrôle et de protection pour turbine est essentiel pour protéger l'exploitation sûre de la turbine et du générateur, ainsi que l'ensemble de la centrale nucléaire. Ce système comprend le système de commande électrohydraulique numérique (DEH), le système de déclenchement d'urgence pour turbine (ETS) et le régulateur de température de réchauffage (RTC).

Les unités 3 et 4 du site de Changjiang sont situées dans la province de Hainan, en Chine, et ont été approuvées par le gouvernement chinois en septembre 2020. La première coulée de béton de l'unité 3 a eu lieu en mars 2021.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

