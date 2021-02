Westinghouse et Kozloduy, une relation de confiance

Signature d'un contrat de licensing pour le combustible nucléaire des réacteurs VVER

SOFIA, Bulgarie, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Westinghouse Electric Company et la centrale nucléaire de Kozloduy ont signé un contrat de licensing pour le combustible nucléaire des réacteurs VVER-1000, une avancée majeure dans la diversification de l'approvisionnement énergétique du pays.

« Nous sommes ravis que Kozloduy témoigne à nouveau de sa confiance dans la performance du combustible nucléaire de Westinghouse, un facteur clé dans l'exploitation sûre des réacteurs nucléaires », a affirmé Tarik Choho, Président EMEA Operating Plant Services chez Westinghouse. « Dans le cadre de la stratégie de sécurité et de diversification énergétiques de la Bulgarie, nos capacités globales nous permettent de proposer des technologies innovantes et un niveau de service inégalable tout au long du cycle de vie du parc en exploitation », a ajouté Tarik Choho.

Le processus de licensing du combustible de Westinghouse est un prérequis fondamental à sa fourniture en termes de sûreté. En tant que leader de l'industrie nucléaire, Westinghouse dispose d'un processus de licensing éprouvé pour sa conception de combustible, et elle s'engage à le mener à bien en respectant les exigences requises par l'autorité de sûreté bulgare (Bulgarian Nuclear Safety Regulatory Agency) et la réglementation locale.

Le combustible VVER-1000 de Westinghouse est déjà utilisé dans six réacteurs nucléaires en Ukraine, et est en cours de licensing pour la centrale VVER-1000 de Temelin en République tchèque. Cette dernière génération d'assemblages combustible VVER-1000 offre une consommation plus économique doublée d'une excellente performance, répondant à la fois aux normes les plus strictes de sûreté et de qualité.

Westinghouse Electric Company, société pionnière dans l'énergie nucléaire, est un fournisseur majeur de produits et services technologiques pour les centrales nucléaires à travers le monde. Westinghouse a livré le premier Réacteur à Eau Pressurisée civil au monde en 1957 à Shippingport, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde sont de conception Westinghouse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.westinghousenuclear.com

