Westinghouse lance le système WEConnect™

Une première solution de travailleurs connectés pour l'industrie nucléaire

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 5 juin 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company et Guardhat ont annoncé aujourd'hui qu'elles offriront la première solution de travailleurs connectés pour le secteur de l'énergie nucléaire. En s'appuyant sur l'expertise de Westinghouse dans l'industrie nucléaire et la technologie de Guardhat, le système WEConnect aidera les services publics à engager ou à accélérer leurs stratégies de numérisation.

« Westinghouse et Guardhat forment une alliance impressionnante en matière d'expertise industrielle et de technologie », a déclaré le directeur général chargé de la division des services aux usines pour la région des Amériques de Westinghouse, David Howell. « Ensemble, nous sommes capables de fournir à nos clients des solutions numériques révolutionnaires centrées sur l'humain lorsqu'ils en ont le plus besoin, et ce tout au long du cycle de vie des installations nucléaires », ajoute-t-il.

Westinghouse offrira au monde entier le système WEConnect, une solution destinée aux travailleurs connectés via dispositif mobile pouvant être utilisée partout dans un site ou par l'ensemble des effectifs d'une usine. Le système WEConnect offre aux clients du secteur des services publics la capacité de limiter la quantité de personnel requis sur site, tout en donnant à ceux qui sont sur le terrain un accès en temps réel à des experts et à des ressources à distance permettant d'optimiser les performances des équipes sur site. Moyennant des forfaits flexibles, les clients peuvent soit créer soit exploiter un écosystème numérique existant pour offrir des fonctionnalités améliorées qui, à leur tour, contribuent à améliorer la sécurité du personnel et à optimiser les stratégies de gestion des ressources. Le système peut également être connecté à d'autres appareils numériques, applications et plates-formes d'entreprise, permettant ainsi une gestion efficace des effectifs et des tâches.

« Nous sommes heureux de nous associer à Westinghouse pour fournir une technologie intelligente à l'industrie nucléaire », a déclaré le directeur général adjoint chargé de la croissance chez Guardhat, Indranil RoyChoudhury. « Notre système complet de surveillance de la sécurité et d'analyse des données propose des fonctionnalités et des avantages améliorés pouvant aider les usines à optimiser la sécurité tout en limitant les coûts », ajoute-t-il.

Westinghouse a testé la technologie des travailleurs connectés de Guardhat dans plusieurs services publics au cours des pannes de ravitaillement contrôlées.

Westinghouse Electric Company est la société pionnière du secteur de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale et l'un des principaux fournisseurs de produits et de technologies destinés aux centrales nucléaires des services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, près de la moitié des centrales nucléaires du monde repose sur la technologie de Westinghouse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com.

Basée à Detroit, Guardhat est une entreprise leader de l'IdO industriel spécialisée dans le développement de dispositifs portables, d'infrastructures et de plates-formes logicielles offrant un environnement de travail plus sûr et plus productif aux ouvriers de première ligne dans les industries manufacturières lourdes. Fondée en octobre 2014 par des vétérans du secteur et l'ancien PDG de l'industrie sidérurgique Saikat Dey, Guardhat a pour mission de moderniser la sécurité et d'améliorer la connectivité finale sur le lieu de travail industriel. En combinant une technologie portable de pointe avec des logiciels brevetés et avancés, Guardhat est capable de surveiller de manière proactive l'emplacement, la santé et l'environnement de travail d'un utilisateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.guardhat.com.

