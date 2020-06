Westinghouse lancerer WEConnect™

Første løsning til forbundne medarbejdere i atomkraftindustrien

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvania, USA, 5. juni 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company og Guardhat annoncerede i dag levering af den første løsning til forbundne medarbejdere i atomkraftindustrien. WEConnect, der udnytter Westinghouse's ekspertise inden for atomindustrien og Guardhat's teknologi, skal bistå kraftværker med at starte eller fremskynde deres digitaliseringsstrategier.

"Westinghouse og Guardhat udgør en imponerende kombination af industriekspertise og teknologi," sagde David Howell, direktør for Westingshouse's afdeling for ydelser til kraftværker i Nord-, Syd- og Mellemamerika. "Sammen kan vi levere banebrydende digitale løsninger med mennesket i centrum til vores kunder, når de har mest brug for det, gennem et atomkraftværks hele levetid."

Westinghouse tilbyder WEConnect, der er en mobil forbundet løsning til medarbejdere, på globalt plan, og systemet kan bruges på tværs i hele værket eller blandt alle medarbejdere. WEConnect giver kraftværkskunder mulighed for at begrænse antallet af medarbejdere, der skal være til stede på værket, og giver medarbejderne på værket adgang til eksperter og ressourcer uden for værket i realtid, hvorved effektiviteten hos personalet, der befinder sig på værket, optimeres. Med fleksible pakker kan der enten opbygges eller bygges videre på et eksisterende digitalt økosystem, der tilbyder bedre funktioner og bistår med at forbedre sikkerheden for arbejdsstyrken og optimere strategier for forvaltning af aktiver. Systemet kan også tilsluttes andre digitale enheder, virksomhedsapplikationer og platforme og støtter udviklingen af en effektiv arbejdsstyrke og arbejdsledelse.

"Vi glæder os meget til samarbejdet med Westinghouse om at levere 'intelligent' teknologi til atomkraftindustrien," sagde Indranil RoyChoudhury, Guardhat's koncerndirektør for vækst. "Vores omfattende overvågnings- og dataanalysesystem til sikkerhed indeholder avancerede funktioner og fordele, der kan bistå værkerne med at forbedre sikkerheden og samtidig være konkurrencedygtig på pris."

Westinghouse har afviklet pilotforsøg med Guardhat's forbundne medarbejderteknologi på flere kraftværker under deres planlagte nedlukninger med henblik på brændselsskift.

Westinghouse Electric Company er verdens banebrydende virksomhed inden for atomkraft og leverer produkter og teknologier til atomkraftværker over hele verden. Westinghouse leverede i 1957 verdens første kommercielle trykvandsreaktor i Shippingport, Pennsylvania, USA. I dag udgør Westinghouse's teknologi grundlaget for ca. halvdelen af verdens aktive atomkraftværker. Besøg www.westinghousenuclear.com for at få flere oplysninger.

Guardhat, der hører hjemme i Detroit, er en førende virksomhed inden for teknologi til IoT (Internet of Things) og har specialiseret sig i udviklingen af kropsbårne enheder, infrastruktur og softwareplatforme med henblik på at levere et mere sikkert og mere produktivt arbejdsmiljø for industriarbejdere i forreste linje i den tunge fremstillingsindustri. Virksomheden blev grundlagt i oktober 2014 af industriveteraner og Saikat Dey, tidligere administrerende direktør inden for stål- og mineindustrien, og virksomhedens mission er at modernisere sikkerhed og gøre industriarbejdspladser forbundne i yderste led. Guardhat kan ved at kombinere avanceret kropsbåren teknologi med avanceret patentbeskyttet software proaktivt overvåge en brugers placering, helbred og arbejdsmiljø. Få flere oplysninger på: www.guardhat.com.

Kontaktperson: Sarah Cassella

Direktør for eksterne kommunikationer

E-mail: [email protected]

Tlf.: +1 (412) 374-4744

