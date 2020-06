Westinghouse lanseeraa WEConnect™-järjestelmän

Ydinalan ensimmäinen connected worker -ratkaisu

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvania, 5. kesäkuuta 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company ja Guardhat ilmoittivat tänään toimittavansa ydinvoima-alalle ensimmäisen connected worker -ratkaisun. Westinghousen tuntemusta ydinalasta sekä Guardhatin teknologiaa hyödyntävä WEConnect-järjestelmä auttaa yleishyödyllisten palvelujen tuottajia käynnistämään tai nopeuttamaan digitalisoitumisstrategioitaan.

"Westinghouse ja Guardhat ovat vakuuttava alan asiantuntemuksen ja teknologian yhdistelmä," sanoo David Howell, Westinghousen Americas Operating Plant Services -liiketoimintayksikön johtaja. "Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mullistavia, ihmiskeskeisiä, heidän ydinkalustonsa koko elinkaaren kattavia digitaalisia ratkaisuja, kun niitä eniten tarvitaan."

Westinghouse tarjoaa koko maailmassa WEConnect-järjestelmää, connected worker -mobiiliratkaisua, joka voi kattaa toimipaikan tai laitoksen koko henkilökunnan. WEConnect-järjestelmä antaa yleishyödyllisten palvelujen tarjoajille mahdollisuuden pienentää paikan päällä tarvittavaa henkilökuntaa sekä samalla antaa sille reaaliaikaisen yhteyden muualla sijaitseviin asiantuntijoihin ja resursseihin, joiden avulla henkilökunnan suorituskyky voidaan optimoida. Joustavat paketit joko rakentavat digitaalisen ekosysteemin tai hyödyntävät jo olemassa olevaa ekosysteemiä. Ne tarjoavat edistyneitä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa työturvallisuutta sekä optimoida omaisuudenhallintastrategioita. Lisäksi järjestelmään voidaan yhdistää muita digitaalisia laitteita, yrityssovelluksia ja -alustoja, mikä mahdollistaa tehokkaan työvoiman ja työpaikkojen hallinnan.

"Meillä on ilo lyöttäytyä yhteen Westinghousen kanssa ja toimittaa ydinalalle "älykästä" teknologiaa", sanoo Guardhatin kasvujohtaja Indranil RoyChoudhury. "Kattava turvallisuusvalvonta- ja data-analyysijärjestelmämme tarjoaa edistyneitä ominaisuuksia ja etuja, joiden avulla laitosten turvallisuutta voidaan parantaa kilpailukykyisillä kustannuksilla."

Westinghouse on pilotoinut Guardhatin connected worker -teknologiaa useissa laitoksissa suunniteltujen tankkauskatkojen aikana.

Westinghouse Electric Company on maailman johtava ydinvoimayhtiö sekä johtava ydinvoimalatuotteiden ja -tekniikan tarjoaja yleishyödyllisten palvelujen tuottajille kaikkialla maailmassa. Westinghouse toimitti maailman ensimmäisen kaupallisen painevesireaktorin Pennsylvanian Shippingportiin vuonna 1957. Nyt noin puolet maailman käytössä olevista ydinvoimaloista perustuu Westinghousen teknologialle. Lisätietoja osoitteesta www.westinghousenuclear.com.

Detroitilainen Guardhat on johtava teollisuuden alan IoT-teknologiayhtiö, jonka erikoisalaa ovat puettava teknologia, infrastruktuuri ja ohjelmistoalustat, jotka parantavat raskaan teollisuuden työntekijöiden työturvallisuutta ja tuottavuutta. Alan veteraanien sekä entisen teräs- ja kaivosalan toimitusjohtajan Saikat Deyn lokakuussa 2014 perustaman Guardhatin tehtävä on nykyaikaistaa turvallisuus ja parantaa teollisuuden työpaikkojen last mile -yhteyksiä. Yhdistämällä nykyaikaisen, puettavan teknologian ja edistyneet ohjelmistot Guardhat voi valvoa käyttäjän sijaintia, terveyttä ja työympäristöä proaktiivisesti. Lisätietoa osoitteesta www.guardhat.com.

Yhteyshenkilö: Sarah Cassella

Director, External Communications

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: +1 (412) 374-4744

