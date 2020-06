Westinghouse lanserer WEConnect™-systemet

Den første tilkoblede arbeidsløsningen for atomindustrien

CRANBERRY TOWNSHIP i Pennsylvania, 5. juni 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company og Guardhat kunngjorde i dag at de har planer om å levere sin første tilkoblede arbeidsløsning for atomenergiindustrien. Ved å utnytte Westinghouses ekspertise innen atomindustrien og Guardhats teknologi vil WEConnect-systemet hjelpe kunder med å sette i gang eller få fart på digitaliseringsstrategiene sine.

«Westinghouse og Guardhat er en imponerende kombinasjon av bransjekompetanse og teknologi», sier president David Howell i Westinghouse Americas Operating Plant Services Business Unit. «Sammen kan vi tilby banebrytende menneskesentrerte digitale løsninger for kundene våre når de trenger det mest, gjennom hele livssyklusen til kjernefysiske aktiva.»

Westinghouse vil globalt tilby WEConnect-systemet, en mobil tilkoblet arbeidsløsning som kan brukes på et helt anleggsområde eller atomkraftverk. WEConnect-systemet gir kunder muligheten til å begrense antallet nødvendig personell på stedet, og gir de som er på stedet, tilgang til eksterne eksperter og ressurser i sanntid for å optimalisere ytelsen til mannskapene på stedet. Fleksible pakker kan enten bygge ut eller utnytte et eksisterende digitalt økosystem for å tilby forbedrede funksjoner som hjelper til med å forbedre arbeidsstyrkens sikkerhet og optimalisere strategier for forvaltning av aktiva. Systemet kan også kobles til andre digitale enheter, bedriftsapplikasjoner og -plattformer, noe som muliggjør en effektiv arbeidsstyrke og jobbstyring.

«Vi er glad for å gå sammen med Westinghouse for å levere smart teknologi til atomindustrien», sier Indranil Roychoudhury, konserndirektør for vekst i Guardhat. «Vårt omfattende sikkerhetsovervåkings- og dataanalysesystem tilbyr forbedrede funksjoner og fordeler som kan hjelpe atomkraftverk med å forbedre sikkerheten og samtidig forbli konkurransedyktige på pris.»

Westinghouse har ledet Guardhats tilkoblede arbeidsteknologi hos flere kunder under planlagte drivstoffbrudd.

Westinghouse Electric Company er verdens ledende atomenergiselskap og en ledende leverandør av atomkraftverkprodukter og -teknologier til kunder over hele verden. Westinghouse leverte verdens første kommersielle trykkvannsreaktor i 1957 i Shippingport i Pennsylvania i USA. I dag er selskapets teknologi grunnlaget for omtrent halvparten av verdens operative atomkraftverk. Du finner mer informasjon på: www.westinghousenuclear.com.

Detroit-baserte Guardhat er et ledende industrielt IoT-teknologiselskap som spesialiserer seg på å utvikle wearables, infrastruktur og programvareplattformer som gir et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø for frontindustriarbeidere i tunge produksjonsindustrier. Guardhat ble grunnlagt i oktober 2014 av bransjeveteraner og tidligere administrerende direktør i stål- og gruveindustrien Saikat Dey, og selskapets mål er å modernisere sikkerheten og forbedre tilkoblingen på industrielle arbeidsplasser. Ved å kombinere en avansert wearable-teknologi med avansert proprietær programvare kan Guardhat proaktivt overvåke brukerens geografiske posisjon, helse og arbeidsmiljø. Du finner mer informasjon på: www.guardhat.com.

