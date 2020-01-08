Westinghouse приобретает британскую компанию Inspection Consultants Limited

В результате этой сделки Westinghouse наращивает собственный потенциал в сфере контрольно-инспекционного обслуживания действующих реакторов, а также расширяет возможности в вопросах оперативного удовлетворения новых потребностей клиентов по всей Европе.

КРАНБЕРРИ ТАУНШИП (CRANBERRY TOWNSHIP), Пенсильвания, 8 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company сегодня сообщила о приобретении ведущего британского провайдера контрольно-инспекционных сервисов Inspection Consultants Limited (InCon). Эта сделка позволяет Westinghouse нарастить собственные возможности в сфере поддержки и обслуживания существующих ядерных реакторов, а также предоставлять услуги эксплуатационного контроля клиентам из других отраслей.

"Мы гордимся своей способностью обеспечивать нашим клиентам по всему земному шару, а особенно в Великобритании и Европе, инспекционные сервисы высочайшего качества. И включая InCon в наш портфель, мы расширяем собственный потенциал в данной сфере специализации, - прокомментировал президент подразделения обслуживания реакторов Westinghouse в регионе ЕБВА Тарик Чохо (Tarik Choho). - Мы приветствуем высококвалифицированных сотрудников InCon в нашей команде: их опыт и компетенция позволят нам повысить уровень сервисов по контролю и инспекции действующих реакторов, а также нарастить способность нашей компании оперативно реагировать на новые потребности европейских клиентов".

Вот уже более двадцати пяти лет компания InCon предоставляет полный спектр услуг неразрушающего контроля клиентам из самых различных отраслей промышленности. Компания имеет статус контролирующего органа типа А и уполномоченной сторонней организации (RTPO), аккредитованной UKAS. Сделка приобретения распространяется на лаборатории InCon в Элсмир-Порт и Уэстон-сьюпер-Мэр.

Управляющий директор InCon Пол Уитфильд (Paul Whitfield) прокомментировал: "Мы рады присоединиться к команде Westinghouse и пополнить существующий портфель их услуг нашей глубочайшей компетенцией в сфере контрольно-инспекционных сервисов".

Westinghouse Electric Company - передовое международное предприятие в сфере атомной энергетики и ведущий поставщик продуктов и технологий для атомных электростанций и ядерных реакторов по всему земному шару. В 1957 году компания осуществила поставку первого в мире коммерческого водо-водяного ядерного реактора в Шиппингпорт (штат Пенсильвания). Сегодня по технологии Westinghouse функционирует половина всех действующих ядерных установок в мире. Больше информации - на www.westinghousenuclear.com .

Контактная информация: Сара Каселла (Sarah Cassella)

менеджер по вопросам внешних коммуникаций

Email: cassels@westinghouse.com

Тел.: +1 (412) 374-4744

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