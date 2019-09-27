Westinghouse приобретает принадлежащее Rolls-Royce подразделение в сфере атомной энергетики

КРАНБЕРРИ ТАУНШИП (CRANBERRY TOWNSHIP), Пенсильвания, 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Westinghouse Electric Company подписала окончательное соглашение о приобретении принадлежащего Rolls-Royce североамериканского бизнеса в сфере гражданских ядерных систем и их обслуживания. Эта сделка позволит Westinghouse расширить свой глобальный потенциал в сфере цифровых, инженерно-технических сервисов, систем автоматизации и мониторинга атомных энергетических установок, эксплуатационного обслуживания и производства.

"Основным движущим фактором для Westinghouse неизменно остается создание ценности и поддержка клиентов. Приобретение этого подразделения Rolls-Royce оптимизирует наши возможности обслуживать ядерные реакторы посредством расширения присутствия в ключевых сегментах и добавления новых цифровых сервисов, - прокомментировал президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрегмен (Patrick Fragman). - Эта сделка - важный шаг на пути реализации стратегии развития нашей компании. И мы рады поприветствовать сотрудников Rolls-Royce в команде Westinghouse".

Приобретение подразделения ядерных систем Rolls-Royce позволит:

расширить возможности Westinghouse в сфере обслуживания действующих реакторов

нарастить масштабы внедрения цифровых инноваций для оптимизации процессов планирования и технического обслуживания клиентских объектов, а также для разработки инженерно-технических решений, обеспечивающих максимальную рентабельность и снижающих возможные риски

обеспечить поддержку клиентам Westinghouse и Rolls-Royce по всему миру посредством расширенного присутствия и взаимодополняющего сотрудничества между двумя компаниями, расширить ассортимент клиентских предложений и повысить качество эксплуатационного обслуживания, а также услуг в сфере автоматизации реакторов

создаст новые точки роста для Westinghouse, одновременно наращивая масштабы поддержки клиентов на североамериканском и европейском ядерных рынках

Rolls-Royce осуществляет управление 11 объектами в Канаде, Франции, Великобритании и США.

Сделка подлежит соблюдению стандартных условий и одобрению со стороны надзорных органов.

Westinghouse Electric Company - передовое международное предприятие в сфере атомной энергетики и ведущий поставщик продуктов и технологий для атомных электростанций и ядерных реакторов по всему земному шару. В 1957 году компания осуществила поставку первого в мире коммерческого водо-водяного ядерного реактора в Шиппингпорт (штат Пенсильвания). Сегодня по технологии Westinghouse функционирует половина всех действующих ядерных установок в мире. Больше информации - на www.westinghousenuclear.com .

Контактная информация: Сара Касселла (Sarah Cassella)

менеджер по вопросам внешних коммуникаций

Westinghouse Electric Company

Tел.: +1 412-374-4744

Email: cassels@westinghouse.com

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