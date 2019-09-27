Westinghouse приобретает принадлежащее Rolls-Royce подразделение в сфере атомной энергетики

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Westinghouse Electric Company

Sep 27, 2019, 07:05 ET

КРАНБЕРРИ ТАУНШИП (CRANBERRY TOWNSHIP), Пенсильвания, 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Westinghouse Electric Company подписала окончательное соглашение о приобретении принадлежащего Rolls-Royce североамериканского бизнеса в сфере гражданских ядерных систем и их обслуживания. Эта сделка позволит Westinghouse расширить свой глобальный потенциал в сфере цифровых, инженерно-технических сервисов, систем автоматизации и мониторинга атомных энергетических установок, эксплуатационного обслуживания и производства.

"Основным движущим фактором для Westinghouse неизменно остается создание ценности и поддержка клиентов. Приобретение этого подразделения Rolls-Royce оптимизирует наши возможности обслуживать ядерные реакторы посредством расширения присутствия в ключевых сегментах и добавления новых цифровых сервисов, - прокомментировал президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрегмен (Patrick Fragman). -  Эта сделка - важный шаг на пути реализации стратегии развития нашей компании. И мы рады поприветствовать сотрудников Rolls-Royce в команде Westinghouse".

Приобретение подразделения ядерных систем Rolls-Royce позволит:

  • расширить возможности Westinghouse в сфере обслуживания действующих реакторов
  • нарастить масштабы внедрения цифровых инноваций для оптимизации процессов планирования и технического обслуживания клиентских объектов, а также для разработки инженерно-технических решений, обеспечивающих максимальную рентабельность и снижающих возможные риски
  • обеспечить поддержку клиентам Westinghouse и Rolls-Royce по всему миру посредством расширенного присутствия и взаимодополняющего сотрудничества между двумя компаниями, расширить ассортимент клиентских предложений и повысить качество эксплуатационного обслуживания, а также услуг в сфере автоматизации реакторов
  • создаст новые точки роста для Westinghouse, одновременно наращивая масштабы поддержки клиентов на североамериканском и европейском ядерных рынках

Rolls-Royce осуществляет управление 11 объектами в Канаде, Франции, Великобритании и США.

Сделка подлежит соблюдению стандартных условий и одобрению со стороны надзорных органов.

Westinghouse Electric Company - передовое международное предприятие в сфере атомной энергетики и ведущий поставщик продуктов и технологий для атомных электростанций и ядерных реакторов по всему земному шару.  В 1957 году компания осуществила поставку первого в мире коммерческого водо-водяного ядерного реактора в Шиппингпорт (штат Пенсильвания). Сегодня по технологии Westinghouse функционирует половина всех действующих ядерных установок в мире.  Больше информации - на www.westinghousenuclear.com.

Контактная информация: Сара Касселла (Sarah Cassella)
менеджер по вопросам внешних коммуникаций
Westinghouse Electric Company
Tел.: +1 412-374-4744
Email: cassels@westinghouse.com

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http://www.westinghousenuclear.com

SOURCE Westinghouse Electric Company

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Westinghouse приобретает принадлежащее Rolls-Royce подразделение в сфере атомной энергетики

News provided by

Westinghouse Electric Company

Sep 27, 2019, 07:05 ET