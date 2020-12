Westinghouse remporte un contrat environnemental avec Vattenfall pour le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ågesta

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a signé un contrat avec l'entreprise suédoise Vattenfall pour segmenter le réacteur nucléaire de sa centrale nucléaire d'Ågesta près de Stockholm, en Suède. Selon les termes du contrat, Westinghouse planifiera, concevra et fabriquera les outils de segmentation, et effectuera les travaux sur le site. Cela comprend le découpage mécanique sous l'eau de la cuve du réacteur et de ses composants internes, et l'emballage des pièces dans des conteneurs que Vattenfall retire du site.

« Chez Westinghouse, la sécurité dans tous les aspects du cycle de vie de l'énergie nucléaire est primordiale, y compris le démantèlement sûr et rentable des centrales et des réacteurs », a déclaré David Durham, président de la division Plant Solutions de Westinghouse. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat fructueux avec Vattenfall pour assurer la sécurité du personnel de la centrale et de la communauté environnante pendant le démantèlement de la centrale. »

La centrale nucléaire d'Ågesta a été la première centrale nucléaire commerciale en Suède. Elle a ouvert en 1964 et a fonctionné pendant 10 ans avant de cesser ses activités en 1974. Depuis l'arrêt, un service limité a été effectué pour maintenir les fonctions de base nécessaires. Le combustible nucléaire et l'eau lourde ont été retirés de la centrale directement après l'arrêt.

Westinghouse possède une vaste expérience dans le déclassement des réacteurs à eau pressurisée (REP), des réacteurs à eau bouillante (REB), des réacteurs refroidis au gaz (RCG), des réacteurs refroidis au sodium, des réacteurs de recherche et des usines de fabrication de combustible. Pour plus d'informations sur les services complets et intégrés de la société et sur les solutions de pointe qu'elle propose pour les services de démantèlement, le combustible usé, et le traitement et la manutention des déchets radioactifs, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com/d-d

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et un fournisseur de premier plan de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

