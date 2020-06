Westinghouse, TVO og OKG skriver under på samarbeidsavtale om kjernekompetanse

VÄSTERÅS i Sverige, 16. juni 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company har skrevet under en unik samarbeidsavtale med det finske atomkraftselskapet Teollisuuden Voima Oyj (TVO) og det svenske atomkraftselskapet OKG om sammen å styrke kjernekompetansen innen kokevannsreaktorer (BWR).

«Westinghouse gleder seg til å samarbeide om denne kompetansen med to av våre viktigste kunder i Norden», sier president Tarik Choho i Westinghouss EMEA Operating Plant Services. «Vi setter pris på den fortsatte tilliten TVO og OKG viser evnen vår til å støtte en trygg og kostnadseffektiv drift av deres BWR-enheter over tid.»

Avtalen skaper et privilegert partnerskap for å sikre den kritiske kompetansen som er nødvendig for en sikker og effektiv langsiktig drift av Olkiluoto-enhet 1 og 2 og Oskarshamn-enhet 3. Partnerskapet gir midler til å dele, utvikle og vedlikeholde ingeniør- og automatiseringsressurser og muliggjøre optimalisering av kritiske personalressurser.

«Vi er avhengige av Westinghouses teknologiske ledelse for å utvikle avanserte løsninger på våre tøffeste operasjonelle utfordringer», sa senior visepresident for Sami Jakonen i TVO.

«OKG er glad for å inngå denne samarbeidsavtalen for å bevare og videreutvikle kompetansen innen den nordiske kjernevirksomheten og fremme den sikre og langsiktige driften av våre BWR-er. Det vil gjøre at vi kan utvikle og vedlikeholde reaktorene våre for å møte fremtidige utfordringer», sa fungerende administrerende direktør Jan Karjalainen i OKG.

Westinghouse Electric Company er verdens ledende atomenergiselskap og en ledende leverandør av atomkraftverkprodukter og -teknologier til kunder over hele verden. Westinghouse leverte verdens første kommersielle trykkvannsreaktor i 1957 i Shippingport i Pennsylvania i USA. I dag er selskapets teknologi grunnlaget for omtrent halvparten av verdens operative atomkraftverk. Du finner mer informasjon på: www.westinghousenuclear.com.

Kontakt: Sarah Cassella

Direktør for ekstern kommunikasjon

E-post: [email protected]

Telefon: +1 (412) 374-4744

