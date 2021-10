Weteran branży informatyki śledczej Paul Baxter na czele europejskiego zespołu Grayshift

Lider w dziedzinie rozwiązań mobilnych z zakresu informatyki śledczej inwestuje w obecność w Europie.

ATLANTA i LONDYN, 7 października 2021 r. /PRNewswire/ --Spółka Grayshift, LLC , wiodący i zaufany dostawca rozwiązań mobilnych z zakresu informatyki śledczej, specjalizujący się w zapewnianiu dostępu do i pozyskiwaniu informacji w sposób zgodny z prawem, ogłosiła, że Paul Baxter, innowator branży i ekspert w obsłudze klienta, dołączył do spółki, obejmując stanowisko dyrektora ds. sprzedaży w Europie. Zgodnie z przyjętą obecnie strategią ekspansji spółki w regionie Azji i Pacyfiku, zespół pod kierunkiem Baxtera będzie rozwijał obecność spółki Grayshift w Europie i Zjednoczonym Królestwie, a tym samym przyczyni się do zwiększenia wsparcia dla organów ścigania działających w regionie.

Paul Baxter, Grayshift Access Lawfully, Discover Swiftly, Protect Justly Atlanta-based Grayshift is the leading provider of mobile device digital forensics, specializing in access and extraction. Grayshift solutions are purpose-built to help law enforcement and government investigative agencies swiftly resolve critical investigations and ensure public safety. For more information, visit www.grayshift.com. (PRNewsfoto/Grayshift)

Przed dołączeniem do Grayshift Paul Baxter pełnił funkcję regionalnego dyrektora sprzedaży w MSAB, gdzie przez ponad dziesięć lat zajmował się obsługą klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii zainteresowanych rozwiązaniami z dziedziny informatyki śledczej. Zanim podjął pracę w MSAB, współpracował z Entrust Datacard na rzecz opracowywania i upowszechniania rozwiązań z zakresu identyfikacji tożsamości wśród organów administracji publicznej, a jeszcze wcześniej piął się po szczeblach Armii Brytyjskiej. Jako doświadczony lider i rzecznik współpracy z organami ścigania, kieruje w Europie utalentowanym zespołem, do którego należą między innymi:

Corrina Chester , opiekun strategicznych klientów,

, opiekun strategicznych klientów, Stevie Coates , specjalista ds. informatyki śledczej,

, specjalista ds. informatyki śledczej, Adam Masterson , inżynier wsparcia technicznego,

, inżynier wsparcia technicznego, Bernhard Pawlak , opiekun strategicznych klientów,

, opiekun strategicznych klientów, Matthieu Regnery , specjalista ds. informatyki śledczej.

„Cieszymy się, że mamy na pokładzie Paula, którego wspiera znakomity zespół reprezentujący Grayshift w regionie. Paul jest jednym z weteranów cieszących się największym szacunkiem w branży, a praca pod jego kierownictwem jest dla Grayshift bezcenna. Będzie również siłą napędową naszego rozwoju w Europie" - powiedział David Miles, prezes zarządu i współzałożyciel Grayshift.

„Niewiele jest tak innowacyjnych, szybko rozwijających się i idących naprzód marek, jak Grayshift, co sprawia, że dołączenie do spółki w czasie, w którym kontynuuje swój rozwój i wsparcie niezwykle ważnej pracy, jaką wykonują nasi klienci z sektora organów śledczych, to prawdziwy zaszczyt. Nasi klienci są nieprzerwanie konfrontowani z nowymi wyzwaniami i cieszę się, że dano mi możliwość kierowania działalnością Grayshift w regionie, aby pomóc im w pokonaniu tych wszystkich wyzwań" - powiedział Baxter.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Grayshift.

Grayshift

Grayshift to czołowy dostawca rozwiązań mobilnych z zakresu informatyki śledczej, specjalizujący się w pozyskiwaniu informacji i zapewnianiu dostępu do nich w sposób zgodny z prawem. Rozwiązania oferowane przez Grayshift są specjalnie dostosowane, aby pomagać organom śledczym w szybkim rozwiązywaniu spraw o zasadniczym znaczeniu oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Opracowana przez spółkę, innowacyjna technologia GrayKey zapewnia 24-godzinny dostęp, pełną ochronę i możliwości pozyskania kompleksowych danych z poziomu urządzeń mobilnych. Opracowana i wykonana w Stanach Zjednoczonych technologia GrayKey zyskała zaufanie 100 agend organów śledczych w 30 krajach świata. Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić stronę internetową www.grayshift.com .

