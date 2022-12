WEWATCH realiza bem-sucedida festa de gala da Copa do Mundo no Brasil, fornecendo projetor e equipamento esportivo em apoio ao futebol juvenil

Empresa de tecnologia voltada para a inovação doa recursos para promover o progresso do futebol brasileiro por meio de treinamentos e watch party em São Paulo

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A WEWATCH, fabricante do projetor líder na AliExpress no Brasil, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua festa de gala da Copa do Mundo 2022 em São Paulo, Brasil, com projetores WEWATCH. A watch party de Copa do Mundo da WEWATCH foi um grande sucesso com mais de 100 jovens jogadores de futebol e suas famílias curtindo a vitória do Brasil de 2 a 0 sobre a Sérvia em um projetor WEWATCH. Além disso, a WEWATCH forneceu equipamento de treinamento para 30 jovens jogadores de futebol em São Paulo dentro da organização local de futebol e bolsas de estudo de seis meses para três jovens sortudos.

"O Brasil é um país incrível e o foco principal da WEWATCH no desenvolvimento e venda de nossos projetores de classe mundial", disse Irene Liu, Diretora de Marketing da WEWATCH. "Portanto, fazia todo o sentido durante esta Copa do Mundo reinvestir na comunidade, realizando um evento gratuito de Copa do Mundo durante a partida de abertura do torneio no Brasil e fornecer equipamentos de treinamento da marca WEWATCH para jovens atletas."

Além da watch party, a WEWATCH também patrocinou um jogo de futebol juvenil durante o evento e forneceu um troféu para homenagear o trabalho árduo dos jogadores após a partida. Embora nem todos os torcedores de futebol brasileiros dedicados puderam participar do torneio de Copa do Mundo no Catar, a WEWATCH ajudou trazendo a ação de volta para o Brasil por meio da impressionante qualidade de imagem de seus projetores, fornecida gratuitamente no dia da partida, 24 de novembro.

Embora haja inúmeras empresas de tecnologia no mundo, a WEWATCH concentra sua pesquisa e produção inovadoras especificamente em projetores. Atualmente, a WEWATCH ocupa o 1º lugar na AliExpress na categoria de projetor. A marca planeja expandir sua rede de distribuição no Brasil em 2023 para oferecer projetores da mais alta qualidade e inovadores aos torcedores de futebol em todo o país.

A WEWATCH continuará sediando eventos de watch party de futebol no Brasil no futuro para apoiar a rica cultura do futebol no país e apresentar aos torcedores de futebol locais a experiência de visualização da WEWATCH.

Para mais informações sobre os projetores WEWATCH, acesse a Loja Oficial da WEWATCH no AliExpress.

Sobre a WEWATCH: A WEWATCH é uma empresa de tecnologia com a missão de reinventar o entretenimento visual. Impulsionada pelo poder da inovação, a WEWATCH continua introduzindo tecnologia de ponta em nosso projetor inteligente. Desenvolva formas únicas de comunicação visual para trazer a você um novo estilo de vida de entretenimento visual. A WEWATCH também está sediada em São José, Califórnia, com escritórios em Nova Iorque.

