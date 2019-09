WeWork Rio Centro et HERE Mobility s'associent pour offrir une nouvelle expérience de mobilité à la communauté locale de WeWork

HERE Mobility lance ses services Mobility chez WeWork Rio Centro dans le cadre de la semaine de la mobilité, offrant à ses membres une formidable expérience de mobilité

RIO DE JANEIRO, 16 septembre 2019 /PRNewswire/ -- HERE Mobility et WeWork Rio Centro, ont annoncé aujourd'hui le lancement de The New Mobility Experience chez WeWork Rio. La semaine centrée sur la mobilité permettra à la communauté WeWork de Rio de découvrir les solutions HERE Mobility grâce à une panoplie d'activités quotidiennes et l'accès aux options du marché HERE Mobility.

Le partenariat met l'accent sur l'importance des transports dans la vie quotidienne et la façon dont la mobilité se transforme pour répondre à l'évolution des besoins de la société. La coopération permettra à la communauté WeWork de commander différents services de transport sur HERE Mobility, une plateforme d'activités interentreprises permettant de réserver et de gérer les transports des clients, des invités et des employés sur une interface unique. Les services seront proposés au niveau de la réception de WeWork et chacun pourra instantanément réserver son trajet.

Liad Itzhak, le directeur général adjoint, responsable de HERE Mobility, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de collaborer avec WeWork pour proposer des solutions de mobilité intelligentes satisfaisant ses besoins commerciaux et aidant ses membres à se déplacer facilement vers et depuis Rio Centro. »

De l'avis de WeWork, « Quarante pour cent de nos membres dans le monde ont délaissé leur véhicule pour se rendre au travail par des moyens plus durables. Société soutenant un avenir plus écologique et efficace en matière de mobilité, nous sommes ravis de nous associer à HERE Mobility pour faire connaître de nouvelles solutions de mobilité et permettre aux membres de notre communauté et à nos invités de se rendre de façon plus écologique et simple dans nos bureaux. »

À propos de HERE Mobility

HERE Mobility est l'unité commerciale mobilité de HERE Technologies, visant à démocratiser l'écosystème de la mobilité afin de la rendre efficace. Grâce à sa technologie de pointe, HERE Mobility a créé un marché de la mobilité ouvert et concurrentiel pour tous les services de transport, reliant l'offre et la demande de mobilité en temps réel, pour donner des moyens aux personnes et aux entreprises du monde entier.

En proposant les outils et les technologies adéquats, HERE Mobility rend la mobilité en tant que service (MaaS) facile à utiliser et accessible à tous, partout dans le monde. Depuis le lancement de HERE Mobility en janvier 2018, les fournisseurs de services de transport de plus de 500 villes en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine, ont intégré le marché HERE Mobility, soit plus de deux millions de véhicules au total. Le marché HERE Mobility est déjà opérationnel dans des dizaines de villes à travers le monde, dont Los Angeles, Amsterdam, Athènes et Barcelone, et devrait compter dans plus de 100 villes en 2019. Pour en savoir plus.

À propos de WeWork

WeWork est la plateforme pour les créateurs. Nous mettons à disposition un magnifique espace de travail, une communauté inspirante et de judicieux services commerciaux à des centaines de milliers de membres à travers le monde. Des start-up aux travailleurs autonomes, en passant par les petites ou les grandes entreprises, ce qui fait le lien de notre communauté, c'est le désir de nos membres de créer un travail ayant du sens et de mener une vie enrichissante, autrement dit, faire partie d'un dessein plus vaste que notre simple personne.

Cofondée en 2010 par Adam Neumann et Miguel McKelvey à New York, WeWork est une société privée comptant plus de 2 000 employés.

