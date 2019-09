WeWork Río Centro y HERE Mobility se asocian para ofrecer una nueva experiencia de movilidad a la comunidad local de WeWork

RÍO DE JANEIRO, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- HERE Mobility y WeWork Río Centro anunciaron hoy el inicio de "La Nueva Experiencia de Movilidad" en WeWork Río. La semana centrada en la movilidad presentará a la comunidad de WeWork Río las soluciones de HERE Mobility mediante una serie de actividades diarias y acceso a viajes para miembros de WeWork Río a través del HERE Mobility Marketplace.

La asociación enfatiza la importancia del transporte en la vida cotidiana y cómo la movilidad está cambiando para resolver las necesidades en evolución de la sociedad. La cooperación permitirá a la comunidad de WeWork pedir una variedad de servicios de transporte a través del HERE Mobility Marketplace, una plataforma de negocio a negocio (B2B) con la cual los negocios pueden reservar y gestionar viajes para clientes, invitados o personal a través de un interfaz sencillo. Los servicios del Mobility Marketplace se ofrecerán en la recepción de WeWork, invitando a todos los miembros e invitados de WeWork Río a reservar sus viajes con facilidad.

"Estamos encantados de asociarnos con WeWork para ofrecer soluciones de movilidad inteligente que resuelven sus necesidades comerciales y ayudan a los miembros de WeWork a viajar con facilidad hacia y desde WeWork Río Centro", dijo Liad Itzhak, vicepresidente principal y director de HERE Mobility.

De WeWork: " El 40 por ciento de los miembros de WeWork internacionalmente han pasado de conducir al trabajo a usar formas más sostenibles de movilidad. Como una empresa que apoya un futuro de la movilidad más ecológico y más eficiente, estamos entusiasmados al asociarnos con HERE Mobility para dar a conocer nuevas soluciones de movilidad y para ofrecer a los miembros e invitados de nuestra comunidad una forma fácil y ecológica de llegar a nuestras oficinas".

HERE Mobility es la unidad de negocios de movilidad de HERE Technologies, que tiene el objetivo de democratizar el ecosistema de movilidad con el fin de lograr la eficiencia en la movilidad. Con su avanzada tecnología, HERE Mobility ha creado un mercado de movilidad inteligente abierto y competitivo para todos los servicios de transporte, conectando la oferta y la demanda de movilidad en tiempo real para empoderar a las personas y a los negocios en todo el mundo.

Al proporcionar las herramientas y las tecnologías correctas, HERE Mobility logra que la Movilidad como un Servicio (MaaS) sea fácil de usar y accesible para todos en todo el mundo. Desde el lanzamiento de HERE Mobility en enero de 2018, proveedores de transporte de más de 500 ciudades en Europa, los Estados Unidos y América Latina se han unido al HERE Mobility Marketplace, con un total de más de 2 millones de vehículos. El HERE Mobility Marketplace ya está en operación en docenas de ciudades en diversos países, entre ellas Los Ángeles, Ámsterdam, Atenas y Barcelona, y se espera que abra en más de 100 ciudades en 2019. Vea más detalles.

WeWork es la plataforma para creadores. Ofrecemos un bello espacio de trabajo, una comunidad inspiradora e importantes servicios comerciales a cientos de miles de miembros en todo el mundo. Desde empresas emergentes y trabajadores independientes hasta pequeños negocios y grandes empresas, nuestra comunidad está unida por el deseo de nuestros miembros de crear un trabajo importante y vivir vidas significativas, de ser parte de algo más grande que nosotros.

WeWork, fundada por Adam Neumann y Miguel McKelvey en la ciudad de Nueva York en 2010, es una empresa no cotizada en bolsa con más de 2.000 empleados.

