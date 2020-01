Whale Cloud remporte le prix de « Contribution exceptionnelle pour les actifs TM Forum », grâce à sa solution basée sur la blockchain destinée à l'économie de collaboration sur la 5G

NANJING, Chine, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- TM Forum a annoncé aujourd'hui que l'« Économie de collaboration sur la 5G basée sur la blockchain », à laquelle participe de manière clé Whale Cloud, avait remporté le prix de « Contribution exceptionnelle pour les actifs TM Forum ». Ce prix récompense les projets ayant fourni les meilleurs apprentissages en termes de collaboration, au profit de tous les membres TM Forum. Whale Cloud a participé à la mise en œuvre de ce projet en tant que base des codes de fondation pour les innovations basées sur la blockchain.

Le programme Catalyst est soutenu par les premiers opérateurs mobiles chinois, China Unicom et China Telecom, avec la contribution de Whale Cloud, d'IBM et de la CAICT (Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication). Ce projet présente la co-construction et le partage d'infrastructures de réseau 5G entre China Unicom et China Telecom, afin de compenser les écarts considérables entre les investissements en capitaux et les profits relatifs au déploiement de réseaux 5G. Whale Cloud a participé à ce projet en fournissant une solution basée sur la blockchain visant à optimiser les processus d'affaires complexes entre des parties multiples. Dans le cadre du programme Catalyst, la technologie blockchain encouragera le partage de données relatives au réseau 5G, et optimisera la co-construction et le partage de processus d'affaires. D'après les estimations, China Unicom et China Telecom devraient économiser près de 45 milliards USD en dépenses d'investissement, et l'efficience des processus d'affaires pourrait augmenter de 70 %.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix de la part de TM Forum. Nous considérons que la conquête de l'économie 5G ne réside pas dans la technologie en elle-même, mais dans l'utilisation du modèle d'affaires approprié pour collaborer avec de multiples parties. Le programme Catalyst accélérera la promotion de la 5G et de la technologie blockchain en Chine et à l'échelle mondiale, ainsi que l'adoption et la maturité technologique de la blockchain dans le secteur des télécommunications », a déclaré Fu Jianjun, directeur marketing de Whale Cloud International.

« Félicitations à l'équipe gagnante qui a grandement contribué à l'intérêt de tous les membres TM Forum. L'équipe a apporté plusieurs contributions importantes, notamment dans la mise en œuvre d'une référence avec un code de travail. La méthodologie de l'économie collaborative pourrait résoudre les défis soulevés dans le cadre des investissements élevés en matière de déploiement de réseaux 5G, qui pourront potentiellement résoudre les défis sectoriels d'aujourd'hui. Merci encore pour tous vos efforts et votre engagement en faveur du programme Catalyst », a déclaré Andy Tiller, vice-président exécutif de TM Forum.

SOURCE Whale Cloud