Whatfix annonce un partenariat avec C-Clear Partners pour aider les organisations à renforcer leurs initiatives de transformation numérique

La plateforme d'adoption numérique de premier plan renforce encore son emprise en Europe en étendant ses offres d'adoption numérique sur le marché européen par l'intermédiaire de la région Benelux

SAN JOSE, Californie, le 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Whatfix , un leader des solutions d'adoption numérique (« DAS »), a annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat stratégique avec C-Clear Partners, pour aider les organisations du Benelux à accélérer leurs initiatives de transformation numérique en favorisant l'adoption de plateformes de CRM telles que Salesforce et Microsoft Dynamics. C-Clear Partners aide les entreprises à façonner, créer et gérer leur stratégie client. L'entreprise se focalise sur la concrétisation des besoins et objectifs commerciaux des clients en matière de CRM et leur traduction en processus faciles à comprendre, qui créent de la valeur supplémentaire et sont très efficaces. C-Clear Partners est basée en Belgique. Ce partenariat aidera les clients de C-Clear Partners dans les industries pharmaceutique, manufacturière et du secteur public à améliorer l'expérience de leurs employés, à réduire leurs frais généraux de support et de formation, et à maximiser le rendement de leurs investissements technologiques.

À mesure que les entreprises apprennent à s'adapter aux effets durables de la COVID-19, la transformation numérique demeure une priorité absolue alors que les entreprises continuent de s'adapter à la « nouvelle norme » du travail. En fait, les dépenses mondiales pour les TI devraient grimper à 3,9 billions de dollars cette année seulement, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à 2020. Ceux qui investissent de gros budgets dans la mise en œuvre de nouveaux logiciels d'entreprise et qui s'attendent à voir des résultats immédiats sont souvent confrontés à une adoption numérique inadéquate en raison de l'adoption insuffisante des utilisateurs, des coûts de formation et du très grand nombre de tickets de support. Grâce aux conseils contextuels, interactifs et en temps réel fournis par Whatfix dans l'application, C-Clear Partners peut désormais aider ses clients à atteindre le résultat souhaité, à savoir réduire considérablement les frais généraux de support et de formation, améliorer la productivité des ventes et réduire le temps de lancement des nouveaux outils de CRM comme Salesforce.

« L'adoption par les utilisateurs de nouveaux logiciels d'entreprise et la justification des dépenses technologiques sont parmi les aspects les plus difficiles pour les entreprises aujourd'hui », a déclaré Khadim Batti, PDG et cofondateur de Whatfix. « Nous sommes ravis d'étendre nos offres d'adoption numérique au marché européen en nous associant à C-Clear Partners dans la région du Benelux pour aider leurs clients à adopter rapidement leurs outils de CRM et à tirer le meilleur parti de leur investissement technologique. Notre partenariat avec C-Clear Partners souligne également la nécessité de solutions comme la nôtre à l'échelle mondiale, d'autant plus que la 'nouvelle normalité' du travail continue d'évoluer. »

« Concevoir en vue de proposer une expérience exceptionnelle est le meilleur moyen d'obtenir la confiance et la fidélité des utilisateurs. Maintenant que nous avons établi un partenariat avec Whatfix, notre solution combinée permet à nos clients de profiter encore plus rapidement des avantages de plateformes puissantes comme Salesforce et Microsoft Dynamics, et de continuer à le faire sur le long terme », a déclaré Kasim El Bastani, partenaire chez C-Clear Partners.

Pour en savoir plus sur Whatfix et sa plateforme de solutions d'adoption numérique, consultez le site https://www.whatfix.com/.

À propos de C-Clear Partners

Basée à Mortsel, en Belgique, C-Clear Partners se concentre sur l'amélioration des processus d'engagement des clients. Pour ce faire, l'entreprise se concentre sur 4 piliers : Façonner votre stratégie client et la transformer en un plan réalisable en fonction de vos objectifs commerciaux. Créer vos processus orientés clients et concevoir des plateformes de pointe pour les clients. Gérer et améliorer vos processus une fois qu'ils sont opérationnels. Enfin, nous disposons d'une équipe dédiée de consultants expérimentés qui peuvent guider nos clients lors de grandes implémentations CRM.

À propos de Whatfix

Whatfix est une solution d'adoption numérique qui perturbe le contenu de formation, d'apprentissage et de support des applications en fournissant des conseils contextuels, interactifs, en temps réel et autonomes aux utilisateurs, favorisant l'adoption et des gains de productivité supplémentaires. Whatfix a fait ses preuves en augmentant la productivité des employés de 35 %, en réduisant de 60 % le temps et les coûts de formation, en réduisant de 50 % le nombre de tickets des employés et en augmentant de 20 % l'exactitude des données de l'application. Whatfix a des bureaux à San Jose, San Francisco, Londres, Melbourne, Sydney et Bangalore.

