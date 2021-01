Wheels Up acelera el crecimiento del mercado digital

"Wheels Up ha sido un pionero destacado en la aviación privada desde el año 2013, y estoy emocionado por contar con esta oportunidad de ayudar a contribuir con la evolución en marcha de su mercado digital robusto", explicó Greg Greeley. "Gracias a este posicionamiento único y flota sin precedentes de aviones propios, gestionados y de socios en su plataforma, Wheels Up elimina varias de las barreas tradicionales para la aviación privada, que permitirá a muchos más clientes experimentar la comodidad, seguridad y disfrute que solo Wheels Up puede proporcionar. Me emociona el hecho de revisar mis raíces dentro del sector de la aviación".

Greeley pasó casi 19 años en Amazon, donde trabajó ocupando una variedad de posiciones directivas en funciones de consumo, producto, marketing, tecnología y finanzas de Amazon. Estas incluyeron más de cuatro años dirigiendo el programa Global Prime de Amazon durante su mandato, creciendo hasta los más de 100 millones de miembros de pago. Más recientemente, Greeley fue director general de Airbnb, donde ayudó a construir y crecer su plataforma de mercado mundial hasta llegar a más de 7 millones de listas hospedadas.

Antes de entrar en Amazon y Sun Microsystems, Greeley trabajó durante más de una década en el sector de la aviación, incluyendo cargos en United Airlines, como planificación de flotas, investigación de operaciones y entretenimiento en vuelo, y en Boeing y McDonnell Douglas en un abanico de ingeniería y apoyo a la aerolínea. Greeley recibió una Licenciatura en Ingeniería en la University of Washington, un Master en Gestión de Sistemas de la University of Southern California Viterbi School of Engineering, y un MBA de la University of California, Berkeley, Haas School of Business.

Acerca de Wheels Up:

Wheels Up, marca destacada dentro del sector de la aviación privada y única compañía en la industria que ofrece una solución de aviación privada, está fundada y liderada por medio del prestigioso empresario Kenny Dichter. Wheels Up despliega seguridad de nivel mundial, servicio y flexibilidad por medio de vuelos bajo demanda, programas de membresía, soluciones empresariales, gestión de aviones, ventas de aviación generales y beneficios de viajes comerciales por medio de una asociación estratégica con Delta Air Lines. Los clientes y miembros de Wheels Up disponen de acceso a más de 1.500 aviones verificados y de seguridad.

A través de la Wheels Up App, todo el mundo podrá buscar, reservar y volar. Los miembros de Wheels Up Connect, Core y Business proporcionan mejoras coo el vuelo compartido, Hot Flights de piernas vacías, Shuttle Flights, Shared Flights, eventos destacados Wheels Down y beneficios exclusivos de miembros de marcas de estilo de vida destacados. El programa en marcha de la compañía de Wheels Up Cares se alinea con las organizaciones filantrópicas e iniciativas que afectan y que importan a la compañía y a sus clientes, miembros, accionistas, familias y amigos. La flota de Wheels Up Cares está formada por cinco aviones pintados de forma personalizada Beechcraft King Air 350i; cada uno de los aviones sirve como símbolo volante para una causa específica.

