Wheels Up adquirió a Travel Management Company

Esta adquisición estratégica se da en respuesta a la creciente demanda de los miembros de Wheels Up por jets livianos de alta calidad que satisfagan las exigentes normas de calidad y operación de Wheels Up. Como complemento de la actual flota de Wheels Up formada por 93 aviones, la flota de TMC de 26 aviones Hawker 400XP fortalecerá aún más la oferta de jets livianos de Wheels Up y el creciente mercado de chárters.

"Esta adquisición es una pieza fundacional en nuestra continuada evolución de marca y misión de ofrecer a nuestros miembros una solución de aviación privada integral, y nos entusiasma muchísimo recibir a TMC en la familia de Wheels Up", declaró Kenny Dichter, fundador y director ejecutivo de Wheels Up. "TMC y su flota de jets livianos son un complemento perfecto para nuestro socio principal, Gama Aviation, y sus pilotos, que seguirán operando los aviones en nuestra flota Wheels Up y ofrecerán a nuestros miembros el mismo nivel de seguridad y atención que ofrecen hoy".

Phil Dodyk, director ejecutivo de TMC, declaró: "El equipo de TMC es de primer nivel, y nos enorgullecemos de la reputación que hemos obtenido por ser uno de los operadores más seguros y más confiables de la aviación privada. Al unirnos a Kenny y al equipo de Wheels Up, nos entusiasma mucho formar parte de tal marca de renombre y de una empresa más grande que tiene mucho liderazgo talentoso, que comparte nuestra visión colectiva de construir un líder en el sector".

TMC operará como subsidiaria independiente de Wheels Up y seguirá ofreciendo el mismo servicio a sus socios de canales mayoristas actuales. Los clientes y socios de canal mayorista de TMC seguirán vinculándose con sus respectivos contactos de TMC, incluidos Phil Dodyk y el equipo de liderazgo de TMC. TMC seguirá operando desde su ubicación actual en Elkhart (Indiana).

No se han dado a conocer los términos financieros específicos del acuerdo.

Para obtener más información, visite https://wheelsup.com/news.

Acerca de Wheels Up

Wheels Up es una innovadora empresa de aviación privada basada en membresía que reduce de forma notable los costos iniciales para volar de manera privada, además de proporcionar flexibilidad, servicio y seguridad sin igual. Wheels Up, creada y dirigida por el famoso emprendedor Kenny Dichter, ofrece una solución de aviación privada integral para sus más de 5.000 miembros mediante tres opciones de membresía —Connect, Core y Business— y una vasta selección de características para el programa. La primera de estas características es el acceso garantizado a una flota solo para miembros de 93 aviones (operada exclusivamente por Gama Aviation), los 365 días del año, con la única necesidad de avisar con apenas 24 horas de antelación. La flota de Wheels Up está compuesta por King Air 350i, Citation Excel/XLS y Citation X. La membresía también ofrece acceso al Mercado de Chárters de Wheels Up, una nueva e innovadora función disponible en la Wheels Up App, que permite a los miembros buscar y elegir de un inventario en tiempo real de aviones asociados verificados y cuya seguridad haya sido confirmada de Wheels Up que se pueden reservar inmediatamente. Mediante el Wheels Up Flight Desk, los miembros pueden aprovechar los ofrecimientos de jet livianos de Wheels Up y Super-Mid con tarifas fijas por hora.

Wheels Up actúa como representante de los miembros de Wheels Up y no es la operadora de los aviones del programa; las líneas aéreas con licencia FAA y registradas en DOT que participan en el program ejercen el control operativo total de todos los vuelos ofrecidos por o concertados en Wheels Up. Todos los aviones que pertenecen a Wheels Up o que han sido arrendados por la empresa se arriendan a la línea aérea que lo opera y son operados de manera exclusiva por esa línea aérea. Síganos en Facebook | Twitter | Instagram | Google.

Contacto de prensa de Wheels Up:

JONESWORKS

Ayla Richards

wheelsup@jonesworks.com

212-839-0111

Acerca de Travel Management Company

Travel Management Company, TMC o TMC Jets es la operadora de jets livianos especializada en el mercado mayorista más grande de los Estados Unidos. Con sede en Elkhart, Indiana (EKM), la empresa posee y opera una flota uniforme de 26 Hawker 400XP, que atienden principalmente a los clientes de chárters mayoristas para sus vuelos chárter privados a demanda al este del Mississippi. El continuo compromiso de TMC con la seguridad se refleja en el historial de seguridad de su flota y sus calificaciones de seguridad en ARG/US Platinum, Wyvern Wingman e IS-BAO.

