WHF apresenta Paulo Henrique Oliveira, ex-Accenture, como novo sócio

O objetivo dessa união é dobrar o tamanho da WHF em 12 meses e posicioná-la como líder nacional em seu segmento.

Para Oliveira, a WHF, em função de seu perfil de boutique e modelo de atuação, tem uma considerável vantagem competitiva em relação às grandes consultorias. "A empresa atua na região do interior mais rica do país, com elevado potencial de mercado (o PIB da região de Ribeirão Preto é da ordem de R$ 32 bilhões), além de atender também grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte e outras regiões, possuindo uma carteira de clientes que são verdadeiras plataformas de crescimento. Essa é uma convergência incrível", declara.

De acordo com Fabrício Gimenes, CEO da WHF, a chegada do executivo complementa e impulsiona o posicionamento da empresa no cenário nacional de forma consistente e estratégica. "Paulo vem para contribuir com a nossa missão, aportando sua experiência no desenvolvimento de negócios e estratégias de transformação digital. Ele traz para a WHF uma grande experiência no que diz respeito à modelagem estratégica de negócios, tanto para o setor privado quanto público, e no cenário de Corporate Venture Capital. A sua chegada representa mais um passo na evolução que traçamos de forma estratégica desde o início da companhia, agora com foco no acesso ao mercado e na adição de expertises no campo das consultorias estratégicas", comenta.

