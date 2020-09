Whisky Bible 2021 de Jim Murray : Le Rocky Mountain High bousculé par un whisky indien, le Dram-A Sutra

NORTHAMPTON, Angleterre, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ --

La bible du whisky de Jim Murray salue un champion canadien « d'une grande beauté ».

Pour la première fois en cinq ans, les États-Unis ont remporté la palme du « World Whisky of the Year ».

L'Inde reprend place sur le podium avec un whisky « presque parfait ».

Un whisky de seigle canadien qui tire son eau des Rocheuses a été désigné comme étant le meilleur whisky du monde.

Le gourou du Whisky, Jim Murray, a accordé un statut de « classe mondiale » à l'Alberta Premium Cask Strength dans sa bible du whisky 2021, le nommant whisky de l'année. C'est la première fois que ce whisky remporte ce prix très convoité.

Fabriqué à partir d'un mélange de seigle malté et de seigle non malté, l'Alberta Premium Cask Strength titre à 65,1 % vol. (TAV), soit un degré d'alcool élevé, et obtient 97,5 points sur 100.

La dernière fois qu'un whisky canadien a remporté le prix World Whisky of the Year, décerné par la bible du whisky de Jim Murray, la police a dû intervenir à Toronto. En effet, des consommateurs se disputaient les dernières bouteilles encore sur les étagères.

Après avoir raflé les trois premières places du podium en 2020, un événement unique à ce jour, la Sazerac Company doit se contenter de la deuxième place en 2021 avec « l'extraordinaire » Stagg Jr Barrel Proof, un autre bourbon de sa distillerie du Kentucky, Buffalo Trace, qui revendique un arôme de « cacao et de réglisse noire, ainsi qu'une belle note grillée ».

Toutefois, l'arrivée la plus remarquée sur ce nouveau podium est celle du Mithuna, de la distillerie Paul John située dans le petit état indien de Goa. En plus d'une décennie, c'est la première fois qu'un whisky d'Asie du Sud se classe parmi les trois premiers.

Jim Murray a tenté de traduire ce que représente l'analyse de ce mélange complexe de chocolat et d'épices en ces termes : « C'est comme après avoir fait l'amour... vous êtes incapable de parler ou de bouger pendant que vos sens se réadaptent à une sorte de normalité. »

Cet « écrivain du whisky », expert reconnu et influent, a goûté 1 252 nouveaux verres pour l'édition 2021 de la bible de whisky.

Le whisky classique de la région du Speyside, le Glen Grant, remporte le « Scotch Whisky of the Year » pour son Aged 15 Years Batch Strength 1st Edition, Jim Murray saluant le « charme extraordinaire et unique » de la distillerie Moray.

Parmi les autres lauréats : le Ballantine's 30 ans (blended scotch whisky); l'Annandale (scotch de 10 ans et moins); le Midleton Barry Crockett Legacy (Irlande); le Thomas H Handy Sazerac (seigle américain); le Nikka Yoichi Apple Brandy Wood Finish (whisky single malt, Japon); et le PUNI Aura (single malt italien).

Notes de la rédaction

La Whisky Bible 2021 de Jim Murray contient des notes de dégustation pour environ 4 500 (petits) verres (ou « drams »).

Disponible dès le 16 septembre 2020 sur whiskybible.com, au prix de 14,99 £.

