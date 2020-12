WhistlePig & Moët Hennessy annoncent un accord international

"L'accord avec Moët Hennessy marque un moment important pour WhistlePig", déclare Jeff Kozak, président et directeur général de WhistlePig. "Nous sommes heureux d'associer notre marque avec le leader des vins et spiritueux de luxe. Nous nous réjouissons de la future collaboration avec l'équipe de Moët Hennessy sur le marché international".

"Nous admirons depuis longtemps LVMH en tant que créateur de marques et de produits d'exception, et nous avons beaucoup appris de Moët Hennessy au fil du temps", déclare Wilco Faessen, cofondateur de WhistlePig. "Notre marque est parfaitement alignée aux valeurs et à la culture des vins et spiritueux de Moët Hennessy. L'officialisation de cet accord est une étape essentielle dans l'évolution de notre parcours".

"Nous sommes convaincus que WhistlePig a toute sa place au sein du portefeuille de Moët Hennessy. Cette maison de « rye whiskey » - whisky de seigle- a fait un travail remarquable pour se positionner parmi les distilleries « craft » emblématiques et incontournables des Etats Unis d'Amérique avec un positionnement ultra-premium par son identité, la qualité du produit et son positionnement prix ", a déclaré Philippe Schaus, président et directeur général de Moët Hennessy. "Nous nous réjouissons de lancer WhistlePig sur différents marchés en Europe et en Asie au début de l'année prochaine. Il s'agit d'une opportunité enrichissante pour nos équipes de faire connaître WhistlePig à un grand nombre de nos clients prestigieux".

À propos de WhistlePig

Fondé en 2007, WhistlePig est devenu l'un des premiers distillateurs dans la catégorie "seigle ultra-premium et de luxe" (1), qui met en valeur la saveur audacieuse et souvent inexploitée du seigle. WhistlePig est à la pointe de l'innovation dans le domaine émergent du whisky nord-américain. La maison a reçu le titre très convoité de "Best in Show Whiskey" lors du concours mondial des spiritueux de San Francisco en 2017, WhistlePig est largement considéré comme l'un des meilleurs whiskies de seigle au monde.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe à ce jour vingt-quatre Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire avec lequel ils sont élaborés. Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions".

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

(1) numéro 1, défini comme le premier producteur, sur la base des ventes consommateurs réalisées, dans la "catégorie de seigle ultra-premium et de luxe", définie comme tous les whiskies de seigle vendus, aux Etats Unis, à 45 $ ou plus par bouteille de 0,75 L au détail (Source : IWSR 2019).

