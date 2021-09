Whiz Gambit jetzt in ganz EMEA erhältlich

Whiz von SoftBank Robotics ist der weltweit meistverkaufte kollaborative Roboter (Cobot), der den wachsenden Reinigungsanforderungen der Pandemie gerecht wird. Whiz ist ein einfach zu bedienender und zuverlässiger selbstfahrender Staubsauger, der entwickelt wurde, um mit kommerziellen Reinigungsteams zusammenzuarbeiten und das wiederholte, intensive Saugen von großen Bodenflächen zu übernehmen. So können sich die Arbeitnehmer/innen auf hochwertige Aufgaben konzentrieren, die einen echten Unterschied bei der Erbringung von Dienstleistungen und der Kundenzufriedenheit ausmachen.

Gambit, ein von Avalon SteriTech entwickeltes Biodekontaminations-Sprühsystem, wurde speziell für den Anschluss an Whiz entwickelt, um den autonomen Betrieb von Whiz zur Desinfektion von Gewerbeflächen zu nutzen. Ein Asia Consumer Confidence Index[1] hat ergeben, dass sich Angestellte und Verbraucher große Sorgen um ihr Wohlbefinden machen und sich und ihre Familien vor unsichtbaren Bakterien und versteckten Keimen schützen wollen. So ermöglicht die Einführung von Gambit eine konsistente und starke Desinfektionsleistung, die dazu beiträgt, die Ängste der Öffentlichkeit, der Gäste und der Angestellten zu verringern, indem sie die Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle in gewerblichen Räumen ergänzt.

Diese Kombination von Technologien bietet eine beispiellose, umfassende und innovative Reinigungslösung. Zertifiziert von SGS (einem führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen) stellt Whiz Gambit sicher, dass die Effizienz und Wirksamkeit der Reinigung und Desinfektion mit der 2-in-1-Desinfektions- und Staubsaugertechnologie maximiert werden kann.

Whiz und Gambit sind bei den wichtigsten Händlern in ganz EMEA erhältlich.

Stefano Bensi, General Manager bei SoftBank Robotics EMEA, sagte: „Die Nachfrage nach Whiz steigt bei FM-Anbietern und Reinigungsunternehmen in der ganzen Region, da die Menschen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Kunden stehen unter großem Druck, die Reinigungsleistung, den Komfort und die Konsistenz zu verbessern, und Whiz spielt dabei eine große Rolle. Für Kunden, die noch mehr Wert auf Hygiene legen, gibt es jetzt eine Cobotic-Lösung für das Sprühen von Dekontaminationsmitteln."

Lewis Ho, Chief Executive Officer von Avalon SteriTech, sagte: „Während sich die Risiken von COVID-19 weiter entwickeln, kann die weitere Nutzung gewerblicher Bereiche durch strenge und wissenschaftliche Reinigungs- und Desinfektionsverfahren geschützt werden Nach der erfolgreichen Markteinführung von Whiz Gambit in der Region APAC sind wir stolz darauf, unsere Präsenz auf den internationalen Märkten gemeinsam mit SoftBank Robotics auszubauen, die unsere Überzeugung teilen, die Gesundheit der Menschen durch intelligente Reinigung und Bio-Dekontamination zu schützen. Whiz Gambit verhindert die Ausbreitung des Virus und hilft Unternehmen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Comeback zu schaffen."

[1] Die Umfrage wurde von Avalon über Ipsos unter 2.100 Befragten in Hongkong und Singapur durchgeführt.

Über SoftBank Robotics EMEA

SoftBank Robotics EMEA liefert innovative Automatisierungs- und Kobotiklösungen für eine Reihe von Branchen in der EMEA-Region. Unsere Cobots (kollaborative Roboter) wurden entwickelt, um Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu befähigen, indem sie die Belastung durch sich wiederholende und zeitraubende Aufgaben verringern und es den Mitarbeiter/innen ermöglichen, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren, die für die Kunden einen echten Unterschied machen

In der Gebäudemanagement- und Gebäudereinigungsbranche ermöglichen unsere automatisierten Reinigungsprodukte Lohnunternehmern einen intelligenteren, nachhaltigeren Ansatz bei der Erbringung von Dienstleistungen durch neue Technologien und flexible Geschäftsmodelle. Unsere Produkte sollen den Reinigungsteams den Rücken freihalten, damit diese sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können, während sie gleichzeitig die Leistung und Konsistenz in bestimmten Bereichen der Dienstleistungserbringung verbessern.

SoftBank Robotics EMEA ist Teil der SoftBank Robotics Group, einem weltweit führenden Anbieter von Robotiklösungen. SoftBank Robotics erforscht und vermarktet ständig Robotiklösungen, die das Leben der Menschen einfacher, sicherer, vernetzter und außergewöhnlicher machen.

Über Avalon SteriTech

Avalon SteriTech ist bestrebt, die nächste Generation von Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationstechnologien für öffentliche Einrichtungen anzubieten. Unter der Leitung eines vielseitigen Teams aus Wissenschaftlern, Medizinern, akademischen Beratern und Geschäftsleuten ist Avalon SteriTech in der Lage, sein Wissen und seine Marktkenntnisse zu nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den ungedeckten Bedürfnissen der öffentlichen Gesundheit entsprechen. Als Teil der Avalon Group, einer 2013 gegründeten biomedizinischen Unternehmensgruppe aus Hongkong, strebt Avalon SteriTech danach, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsinfrastruktur und des Gesundheitsschutzes zu werden.

