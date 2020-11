WHR Group opent kantoren in Zwitserland en Singapore om internationale klanten te bedienen

PEWAUKEE, Wisconsin, 24 nov, 2020 /PRNewswire/ -- WHR Group, Inc. (WHR), een wereldwijde leider in de personeelsherplaatsingssector met het hoofdkantoor in Wisconsin, kondigt internationale uitbreiding naar Basel, Zwitserland en Singapore aan. Het kantoor in Zwitserland gaat klanten en hun overgeplaatste personeel ondersteunen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en het kantoor in Singapore gaat de regio Azië/Oceanië ondersteunen.

WHR is 25 jaar geleden opgericht door Roger Thrun om de eigen herplaatsingsafdelingen te helpen en ondersteunen, en is sindsdien flink gegroeid vanuit een bescheiden begin. WHR bedient nu enkele van de grootste organisaties ter wereld en heeft honderdduizenden werknemers herplaatst.

"Het creëren van een voetafdruk in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië vergroot onze inzet om aan de eisen van onze internationale klanten te voldoen," zegt President Paul DeBoer. "We betrekken klanten op dynamische nieuwe manieren door het aanbieden van hulpmiddelen waar nodig en door het opbouwen van leveranciersrelaties die kritisch zijn voor het behouden van de beste serviceniveaus in de sector."

WHR International Client Services Manager Linden Houghtby, GMS®, zal de overgang leiden naar de kantoren in Zwitserland en Singapore. Zij gaat lokaal personeel aantrekken en trainen die daarna het leiderschap en de operationele rollen voor ieder kantoor op zich zullen nemen. Houghtby is essentieel geweest in de internationale uitbreiding van WHR en kijkt er naar uit om de cultuur en beste praktijken van WHR te implementeren in de internationale operaties.

WHR heeft recentelijk Jennifer Elsby, GMS® aangenomen als Client Services Manager voor het kantoor in Zwitserland. Na de overgangsperiode bij Houghtby gaat Elsby het kantoor in Zwitserland leiden en uitbreiden. Ze heeft een brede achtergrond in expatriate management, het leiden van teams in de VS, Europa en Afrika, en is perfect geschikt voor deze rol.

Over WHR Group, Inc.

WHR Group Inc. (WHR) is particulier bedrijf in klantgericht, internationaal herplaatsingsmanagement dat zich onderscheidt door de best mogelijke dienstverlening en de modernste, gepatenteerde technologieën. WHR heeft kantoren in Pewaukee, Wisconsin, Zwitserland en Singapore. Met 100% effectieve klantenbinding in het afgelopen decennium blijft WHR zich positioneren als de vertrouwde leverancier van internationale personeelherplaatsingsdiensten. Voor meer informatie over WHR, ga naar http://www.whrg.com, of volg @WHRGroup op LinkedIn, Twitter en Facebook.

