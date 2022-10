Wialon anunciou 12 melhores soluções de telemática no Projeto de IoT do Ano de 2022

VILNIUS, Lituânia, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O único concurso do mundo de soluções de IoT, o Projeto de IoT do Ano foi realizado pela terceira vez e nomeou os 12 melhores projetos nos últimos 12 meses. As empresas que ganharam conseguiram criar as soluções mais funcionais, implementar ideias fora do padrão usando as tecnologias de telemática e IoT em diferentes setores. Esses projetos foram implementados globalmente, da Suíça, Israel e Lituânia ao México, África do Sul e Líbano. Os vencedores foram anunciados em 9 de outubro de 2022 em Dubai.

Um júri internacional de especialistas em IoT de empresas conhecidas no setor, como Wialon, Teltonika Telematics, Volvo Construction Equipment, IoT M2M Council, Queclink Wireless Solutions e Xirgo Global | Sensata escolheram os vencedores em 11 categorias. Entre as diferentes categorias estavam de transporte de cadeia de frio e transporte de longa distância a agricultura e segurança pública. E o projeto mais brilhante entre todos os participantes recebeu o prêmio Community Choice (escolha da comunidade). O vencedor foi decidido por votação aberta na comunidade de IoT e telemática. O maior número de votos foi para um projeto implementado por um provedor de soluções empresariais, MaliaTec, do Líbano.

"Hoje, todos nós pudemos ver a IoT se incorporando em cada vez mais setores em todo o mundo. A flexibilidade da tecnologia significa que as soluções são limitadas apenas pela criatividade dos usuários. E o objetivo do concurso de projeto de IoT do ano é destacar as melhores soluções do setor fornecidas durante o ano passado e inspirar as empresas a se tornarem mais eficientes por meio da IoT", disse Aliaksandr Kuushynau, diretor da Wialon, Gurtam.

Este ano, projetos enviados de 24 países mostraram que as possibilidades e o potencial da telemática e da IoT podem ser usados em qualquer empresa para otimizar processos, reduzir custos e se destacar de forma notável no mercado. Por exemplo, mais de um milhão de dólares foram poupados pela maior exportadora mexicana de carne bovina, suína e de frango graças à solução de telemática CTTMX, que impediu o roubo de cargas e de veículos. Entrega otimizada de cadeia de frio MaliaTec de um fornecedor líder de soluções de cadeia de frio nos Emirados Árabes Unidos. O resultado foi a conquista de uma taxa média de sucesso de 98,2% para entregas garantidas no dia seguinte, enquanto a taxa padrão do setor é de 70%. A Gotthard Handels AG, da Suíça, implementou uma solução de rastreamento de vagões de construção de ferrovias, permitindo que a empresa de aluguel melhorasse significativamente sua gestão de ativos.

O concurso Projeto de IoT do Ano é organizado pela equipe por trás da Wialon, uma excelente plataforma de telemática e IoT com mais de 3,4 milhões de veículos e outros ativos conectados em todo o mundo. A ideia da premiação é demonstrar o ritmo de desenvolvimento incrível da IoT e da telemática; mostrar como projetos inovadores mudam os negócios, mas também as esferas da vida humana, desde oferecer segurança pessoal até contribuir para resolver problemas ambientais.

